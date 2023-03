Messina. Campionato italiano giovanile di scacchi alla Pascoli Crispi - Tempostretto

Targa ricordo alla moglie del professore Antonio Di Pietro, promotore da sempre dell’attività di scacchi

La scuola Pascoli- Crispi ha ospitato il XXXIV Campionato Italiano Giovanile per la fase provinciale di Messina. Una cinquantina di ragazzi della nostra città, della provincia con una delegazione di Barcellona, di Catania e della provincia di Reggio Calabria rappresentanti le categorie under 8- 10 -12 14-16-e 18 anni, si sono ritrovati a disputare il torneo organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana.

La delegata provinciale Fsi, Silvana Giacobbe, ha affidato l‘organizzazione all’Apd Kodojan, la stessa associazione che da anni gestisce il corso di scacchi che si tiene all’Istituto Comprensivo Pascoli- Crispi.

La convocazione al torneo, alle 9 del mattino, ha visto il cortile della scuola stracolmo di genitori emozionati per l’impegno che ha coinvolto i propri figli.

Il presidente dell’Associazione Kodakan, Giuseppe Iannello, dopo la registrazione dei partecipanti e su indicazione dell’arbitro candidato nazionale (acn) Giuseppe Di Mauro da Catania, ha convocato i ragazzi nelle aule predisposte.

Alla dirigente Giusy De Luca è spettato l’onore di dare l ‘avvio al torneo con l’espressione di rito “bianco in moto”. Via al tempo e via alla gara.

Varie le fasi fino al raggiungimento di un premiato per categoria; la premiazione è avvenuta nel pomeriggio con medaglie per tutti i partecipanti e targhe per i vincitori.

Il prof. Antonio Di Pietro

In occasione di tale manifestazione è stata consegnata una targa ricordo alla moglie del professore Antonio Di Pietro, promotore da sempre dell’attività di scacchi all’interno dell’I.C. Pascoli, colui che qualche anno addietro, con forza aveva voluto realizzare una scacchiera gigante nel cortile della scuola rendendo possibile giocare una partita di scacchi viventi. La scuola Pascoli ha un legame profondo con la formazione scacchistica dei propri alunni, non pochi sono stati i ragazzi che hanno frequentato questa Istituzione scolastica e che si sono guadagnati riconoscimenti sia in ambito nazionale che internazionale, uno tra tutti Andrea Iannello.

Grande l’entusiasmo per questa giornata ma anche commozione nel ricordare il prof. Di Pietro, pilastro della scuola.