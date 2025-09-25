Messina. Caos al villaggio Unrra, “la copertura del torrente San Filippo è urgente”

Lo dice Alessandro Brigandì, presidente dell'associazione "Isamu pubbirazzu"

L’ingresso e l’uscita dei tir che si occupano del trasporto della terra estratta per il raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo è stato spostato di 300 metri. “La situazione è cambiata per i residenti ma non per chi ogni mattina deve subire la fila dell’ingresso e uscita della scuola”. Lo dice Alessandro Brigandì, presidente dell’associazione “Isamu pubbirazzu”.

“Anche i dipendenti di Messina Servizi e autisti delle varie ditte di trasporto, dopo una nottata di lavoro, si ritrovano appena usciti dal deposito del Villaggio Unrra Casas in fila a causa di parcheggi poco consoni e la presenza dei tir, stazionando più di 30 minuti prima che si sblocchi il traffico. La copertura del torrente San Filippo e/o qualsiasi altra soluzione plausibile oggi non deve essere classificata come compensativa o secondaria, ma sarebbe opportuno che venisse considerata come indispensabile e di priorità assoluta per la salvaguardia della sicurezza e salute del cittadino. Intanto chiediamo giornalmente il servizio dei vigili urbani per assicurare ordine e sicurezza” ma poi Brigandì chiede al sindaco Federico Basile “di riportare questo enorme disagio ai progettisti e a chi decide le priorità, sottolineando che la soluzione della copertura del torrente San Filippo è l’unica alternativa ai presenti e futuri lavori che dovranno essere svolti a Messina”.