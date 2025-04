Messina. Caos viario al villaggio Unrra, la II Municipalità chiede una rotatoria

Tra le vie Calispera, Contessa Violante, Contessa Beatrice e Contessa Eleonora

Tra le 7.30 e le 8.30 e tra le 12.30 e le 14, cioè negli orari di ingresso e uscita da scuola, c’è il divieto di transito per i tir. Ma non basta. La II Municipalità, accogliendo la proposta del consigliere Paolo Scivolone, ha approvato all’unanimità la richiesta di realizzazione di una rotatoria tra le vie Calispera, Contessa Violante, Contessa Beatrice e Contessa Eleonora, a villaggio Unrra.

“È vero che le criticità potrebbero essere risolte totalmente con la parziale copertura di un tratto del torrente San Filippo a valle dello svincolo, in modo da collegare il villaggio Unrra con la via Consolare Valeria e via Adolfo Celi – dice Scivolone -. Con l’inserimento di due rotatorie si garantirebbe così il deflusso dei mezzi direttamente sullo svincolo autostradale, evitandone il transito in una via già totalmente congestionata. Ma nel frattempo? bisogna attuare un’immediata alternativa per garantire la sicurezza”.

Da qui la proposta di Scivolone di realizzare una rotatoria per garantire un miglior deflusso.