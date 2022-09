Messina. Caro bollette, Confcommercio punta al contenimento dei costi per le aziende. Ecco come - Tempostretto

Strategia condivisa con l'Amministrazione comunale e con gli esercenti disposti a fare rete

MESSINA – Contenere i costi per le aziende attraverso una strategia condivisa che punti a tre azioni fondamentali: aiuti concreti per le aziende in crisi che non possono affrontare i costi delle bollette triplicate; aiuti nella gestione del debito con l’amministrazione comunale per oneri pregressi; e potenziamento della rete locale dei commercianti e degli operatori turistici. Poggia su questi tre pilastri la strategia messa in campo da Confommercio Messina contro il caro bollette, che ha letteralmente messo in ginocchio centinaia e centinaia di aziende del messinese.

Incontro con l’assessore Musolino

“Ieri – spiega Carmelo Picciotto presidente di Confcommercio Messina – abbiamo avuto un incontro con l’assessore Dafne Musolino, alla quale abbiamo chiesto un serio impegno da parte dell’amministrazione comunale a sostegno delle aziende in crisi. Il caro bollette, infatti, non è che il colpo di grazia al tessuto imprenditoriale cittadino, già gravato dalla crisi congiunturale prima e dalla pandemia dopo. Oggi – prosegue Picciotto – si rende necessario agire su tre fronti, sostenere gli imprenditori, agevolare il pagamento dei tributi comunali, ma tenendo conto delle difficoltà di chi oggi con grande coraggio continua a fare impresa, e puntare sulla forza della rete, sulla capacità di modificare il sistema che solo agendo uniti i commercianti possono avere. Dall’assessore Musolino abbiamo ricevuto rassicurazioni. Ma non basta. E’ necessario convocare un tavolo tecnico che veda coinvolti tutti i soggetti interessati, che monitori il territorio e lo stato di salute delle aziende ma soprattutto che programmi strategie efficaci e a lungo termine. Confcommercio c’è”.