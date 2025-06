Messina. Casa Cammarata, aggiudicazione revocata: ci sarà un nuovo bando

La ditta aggiudicataria non aveva i requisiti necessari

L’aggiudicazione dei lavori di “Restauro, messa in sicurezza e valorizzazione museale e multimediale delle vestigia della Casa del Cavaliere Cammarata in via Maregrosso” è stata revocata. La decisione, formalizzata con Determina Dirigenziale numero 5887 odierna, è stata presa a seguito di mancanza di requisiti da parte dell’impresa aggiudicataria, la Restart Arte e Restauri.

L’appalto

L’appalto, del valore complessivo di 100mila euro (Iva inclusa), era stato affidato con determina del 27 dicembre 2024, con l’obiettivo di restaurare e valorizzare un importante sito storico-culturale cittadino. La procedura, avviata tramite affidamento diretto, prevedeva l’applicazione del criterio del minor prezzo.

Ma le successive verifiche sul possesso dei requisiti di legge hanno fatto emergere un quadro inatteso. I controlli sui carichi pendenti dell’anagrafe tributaria hanno rivelato un “significativo elenco di violazioni”, sia accertate in via definitiva sia non definitiva, per importi superiori ai limiti consentiti dalla normativa. A ciò si è aggiunta la scoperta che l’impresa non risultava censita ai fini della Tari (Tassa sui Rifiuti) al Dipartimento Servizi Tributari.

Mancata regolarizzazione e revoca

Il Comune di Messina ha concesso all’impresa un ulteriore termine di cinque giorni per sanare le carenze documentali e dimostrare la propria regolarità fiscale o l’adesione a procedure di rateizzazione dei debiti, ma la ditta “non ha fornito alcuna risposta né documentazione valida”. Per questo il Comune ha proceduto alla revoca in autotutela dell’aggiudicazione.

Non essendo stati dimostrati i requisiti, l’aggiudicazione non è mai divenuta efficace, nessun lavoro è stato ancora eseguito e quindi non ci sono spese da rimborsare.

I lavori per la “Casa del Cavaliere Cammarata” saranno nuovamente affidati. Si procederà con una nuova consultazione di imprese che possiedano i necessari requisiti.