Messina-Casertana, il giorno della sfida

Fischio d'inizio alle ore 20:45, sarà ricordato Totò Schillaci

MESSINA – Quinta giornata di campionato per l’Acr Messina che ospiterà questa sera al Franco Scoglio la Casertana. Fischio d’inizio alle ore 20:45 con un minuto di silenzio prima di iniziare per ricordare lo scomparso Totò Schillaci che ha vestito la maglia del Messina dal 1982 al 1989, il Messina avrà il lutto al braccio e le squadre entreranno in campo con una maglia commemorativa. Alle 11:30 una delegazione della società presenzierà ai funerali a Palermo.

Tornando alla sfida di stasera si ritrovano due squadre che al momento stazionano nella metà bassa della classifica. Il Messina ha quattro punti, tutti arrivati da match casalinghi, e la Casertana a quota due è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I precedenti la scorsa stagione hanno sorriso al Messina che in particolare con la vittoria ottenuta in questo anno solare a febbraio risollevò la sua stagione.

Tra le fila dei campani due ex, Filippo Damian che proprio nell’ultimo precedente al Franco Scoglio negò la gioia della vittoria ai suoi ex tifosi pareggiando la sfida per la Casertana e Mattia Matese che nel primo anno di Serie C subentrò tre volte dalla panchina prima di patire un brutto infortunio che lo mise fuori gioco per il resto della stagione. Manuel Iori schiera i suoi uomini con un 4-2-3-1.

In casa Messina la situazione sembra positiva dal punto di vista fisico con mister Modica che dalla conferenza stampa della vigilia lascia intendere che alcuni giocatori siano entrati in una miglior condizione, non tanto da avere novanta minuti nella gambe, ma abbastanza da fornire un’alternativa. Vedremo se fa riferimento all’ala destra Alessio Re in modo che Anatriello possa tornare al centro dell’attacco. L’allenatore siciliano ha anche risposto su Frisenna che ha avuto un problema e non è stato rischiato a Crotone, sarà valutato ma con altri impegni ravvicinati a seguire potrebbe non essere della partita.

La probabile formazione del Messina

La formazione del Messina potrebbe vedere Curtosi tra i pali, in difesa Lia, Manetta, Marino e Ortisi, in mezzo al campo Pedicillo, Petrucci e Garofalo, in attacco ci aspettiamo dal primo minuto di Re con Anatriello e Petrungaro. Di seguito i convocati.

