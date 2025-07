Messina. Cassetta delle deiezioni canine da ripulire

Un problema che si ripete in viale Principe Umberto

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale Principe Umberto”.

La cassetta per la raccolta delle deiezioni canine segnalata dal lettore è effettivamente in condizioni pietose. Resta da capire se la criticità è determinata da ritardi di Messina Servizi nel prelevamento, da un utilizzo non corretto da parte di qualche proprietario di cane che magari ottura la feritoia d’ingresso dei rifiuti con giornali o altro, ovvero , infine, dalla necessità di incrementare le cassette visto l’aumento della popolazione canina.

In basso proponiamo la situazione ancora peggiore della cassetta in questione i 4 luglio scorso, a dimostrazione del fatto che il problema è costante.