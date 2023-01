Messina - Catanzaro. Raciti: "Pareggio che vale come una vittoria" - Tempostretto

Le parole in conferenza stampa post partita dei mister Raciti e Vivarini e del difensore portoghese Helder Baldé dopo il buon esordio

MESSINA – Il Messina di Ezio Raciti prosegue la sua striscia di risultati utili consecutivi, non arriva la vittoria contro il Catanzaro ma il pari in rimonta è come se lo fosse. Inoltre sono i primi punti che il Messina conquista in questo campionato da una situazione di svantaggio iniziale, quando era andato sotto nel punteggio il Messina con Auteri aveva sempre perso.

Nella conferenza stampa post partita, nella sala stampa del Franco Scoglio, i due mister di Catanzaro, Vincenzo Vivarini, e Messina, Ezio Raciti, e il nuovo acquisto dei locali Helder Baldé, difensore portoghese schierato immediatamente al centro della difesa biancoscudata che ha ben figurato così come il compagno di reparto Celesia, anche lui all’esordio.

Ezio Raciti, allenatore Acr Messina

“Punto che vale come una vittoria, sia per la qualità dell’avversario sia come è arrivata. Abbiamo avuto anche l’occasione di ribaltarla con Curiale e quindi giusto dare merito a tutti i ragazzi per la prestazione fatta. Partita perfetta perché tutti hanno fatto ciò che era stato chiesto, ci sono situazioni da migliorare e conto che la prossima sia un po’ migliore. Abbiamo lottato su un campo pesante e abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente, dispendio che speriamo non sia un’arma a doppio taglio in vista delle prossime.

Nell’intervallo ho detto ai ragazzi che avevano fatto buona prestazione, ma l’atteggiamento era leggermente rinunciatario e dovevamo alzare il baricentro in avanti. Siamo stati bravi perché abbiamo fatto un grande gol che avevamo provato in allenamento. Contento in particolar modo di Konate decisivo in attacco e nel finale in fase difensiva. La squadra ha reagito e invece di disunirsi è rimasta in partita, migliorando la situazione rispetto al primo tempo. Sono sicuro che il risultato di parità è giusto e l’occasione più ghiotta nel secondo tempo l’abbiamo avuta noi con Curiale.

Catania in un contrasto ha sentito una fitta al ginocchio e faremo domani i test per capire se c’è qualcosa. Versienti da tre giorni non si allena e sembra destinato ad andare via. Su Trasciani scelta tecnica perché in quel momento mi serviva la fisicità di Ferrini. Sui tifosi dico che sono stati eccezionali, mentre entravo nel primo tempo sentivo col megafono dire ragazzi comunque vada dobbiamo tifare fino al 90′. Non hanno aspettato il risultato positivo e ci hanno sostenuto anche quando eravamo sotto. Un orgoglio giocare davanti a questo pubblico“.

Vincenzo Vivarini, allenatore Catanzaro

“Abbiamo incontrato forse la squadra che insieme a noi nelle ultime partite ha fatto più punti. Noi abbiamo fatto un’ottima prestazione, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni di fare gol e uno l’abbiamo fatto, mentre nel secondo siamo entrati troppo morbidi. Nel finale abbiamo avuto occasioni per vincerla, tutto sommato va bene così.

Non sta a me dire com’è il campo, se la Lega lo permette va bene così. Bisogna comunque avere rispetto del Messina che ha fatto la sua partita con le armi che aveva. Non c’è rammarico, non mi sono pronunciato sugli episodi, sull’andamento della partita recrimino troppi tempi morti e perdite di tempo. L’unico rammarico è sul gol preso, ci sono stati errori e leggerezza da parte nostra in quell’azione”.

Helder Baldé, difensore Acr Messina

“Sono stato bene, buon esordio e ho fatto quello che chiedeva il mister. La squadra è buona e giovane. Stamattina mi sono fatto male a casa sotto la pianta del piede con un vetro e per questo sono uscito nel secondo tempo. Italia è un bel paese per giocare a pallone, allenatori e calciatori buoni. Poco a poco sto prendendo il ritmo giusto per la partita”. Mister Raciti ha confermato che il difensore ha terminato la partita con il piede insanguinato.

Articoli correlati