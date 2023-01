Messina - Catanzaro. Raciti: "Serve partita perfetta per muovere la classifica" - Tempostretto

Contro la capolista l'allenatore dell'Acr Messina dice: "I loro numeri fanno tremare le gambe, sulla partita singola però avremo qualche possibilità"

MESSINA – Vigilia della sfida, valida come 24ª del girone C, per il Messina che ospiterà al Franco Scoglio alle ore 14:30 il Catanzaro. In settimana sono arrivati i rinforzi in difesa Baldé (centrale) e Celesia (terzino sinistro), ma il Messina ha salutato anche Nicolò Fazzi.

In conferenza stampa mister Raciti ha presentato la sfida di domani, che sarà ricordiamo giornata giallorossa, sul clima sugli spalti l’allenatore biancoscudato ha detto: “Quando fai risultato i tifosi cercano di avvicinarsi, sarebbe una gratificazione. Per il Catanzaro verranno in parecchi, il nostro pubblico che siano dieci, centro o mille ci faranno sentire la loro vicinanza. Noi lottiamo per poter salvaguardare la categoria e non dobbiamo guardare l’avversario di turno ma dare il massimo sempre”.

L’avversario Catanzaro

“Sicuramente loro hanno una rosa importante, fuori categoria. Il Messina deve avere il coraggio e la voglia di giocarsi la partita. In una partita singola può succedere di tutto, cercheremo di fare la partita perfetta per muovere la classifica. Chi gioca da loro poco importa, sono tutti calciatori di livello. Noi prepariamo la gara per affrontare l’avversario nel miglior modo possibile. Se guardiamo i loro numeri ci tremano le gambe, sulla partita singola undici contro undici abbiamo più possibilità. Credo che sarà una partita tranquilla, dipenderà dal campo se sarà allentato da tre giorni di pioggia. Sarà una partita di combattimento e fisica, ce la giocheremo con le condizioni che troveremo”.

Le condizioni dei calciatori del Messina

“I ragazzi sono tutti arruolabili, per Baldé non è ancora arrivato il transfer, vediamo se arriva in tempo per il resto tutto normale. Noi in questo momento siamo riusciti ad avere una compattezza e riusciamo a sopperire a carenze o cambi. Sono abituato a guardare partita per partita, ai ragazzi dico che ogni sfida è una finale. Le dinamiche della gare mi porteranno forse a prendere decisioni diverse in vista delle sfide che ci attengono prossima settimana”. Il Messina mercoledì è atteso dall’impegno infrasettimanale in trasferta col Giugliano, domenica prossima al Franco Scoglio arriverà l’Audace Cerignola.

