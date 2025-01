Messina. Cattive abitudini dure a morire

Gli archetti parapedonali appena installati in via S. Giovanni di Malta avrebbero dovuto impedire la sosta selvaggia. E invece...

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366,8726275: “Arrivano gli archetti contro la sosta selvaggia, peggiora la situazione: auto che invadono di più la strada”.

Proprio ieri, giovedì 30 gennaio, avevamo dato notizia dell’installazione degli archetti parapedonali in un nuovo tratto di via S. Giovanni di Malta, annunciando che, finalmente, si poteva dire addio alla sosta selvaggia sul marciapiede. Purtroppo, però, le cattive abitudini sono dure a morire e così automobilisti maleducati hanno pensato bene di continuare a parcheggiare a spina di pesce nel pezzo di marciapiede destinato alla sosta delle macchine. In questo modo, grazie agli archetti dissuasori, non possono impedire, come succedeva prima, il passaggio dei pedoni ma si allungano sulla carreggiata, ostacolando le auto in transito.