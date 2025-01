Via San Giovanni di Malta, arrivano altri archetti contro la sosta selvaggia

Addio alle auto a spina di pesce fra le vie Concezione e Monsignor D'Arrigo. Parcheggi regolari in parallelo alla strada

MESSINA – Addio alla sosta selvaggia sul marciapiede. Arrivano gli archetti parapedonali anche in un altro tratto di via San Giovanni di Malta. Gli operai sono ancora al lavoro per installare i dissuasori nell’isolato che va dalla via Concezione alla via Monsignor D’Arrivo, alle spalle della Villa Mazzini.

Era diventato impossibile camminare sul marciapiede

Su questo marciapiede era diventato difficile camminare a piedi, impossibile in carrozzina o con un passeggino. Spesso le auto venivano parcheggiate a ridosso del muro perimetrale della scuola Pascoli, non lasciando ai pedoni nemmeno pochi centimetri per transitare. Adesso i cittadini non saranno più costretti a camminare in mezzo alla strada grazie ai nuovi archetti parapedonali.

Sosta in parallelo (non più a spina) e spazio per i pedoni

Si ripete l’esperimento già avviato nella parte superiore della strada dove sono stati posizionati gli stessi dissuasori a metà del marciapiede, consentendo da un lato la sosta in parallelo e dall’altro il passaggio dei pedoni in sicurezza. Una soluzione che ha funzionato e che potrebbe essere replicata anche in altri tratti, garantendo sia la sosta regolare (anche se a un numero inferiore di auto rispetto alla sosta diagonale) sia il passaggio pedonale.