Messina celebra il centenario di Sant’Annibale Maria Di Francia, oggi la messa col cardinale Bagnasco

Oggi la solenne celebrazione e il trasferimento dell'urna nella cripta restaurata
Messina si appresta a vivere momenti di intensa spiritualità in occasione del centenario della morte di Sant’Annibale Maria Di Francia. Le celebrazioni, che prenderanno il via ufficialmente il primo giugno, vedranno la città dello Stretto rendere omaggio alla figura del Santo.
Il programma delle celebrazioni
Il cuore degli eventi si terrà presso la Basilica Santuario di Sant’Antonio, che custodisce le spoglie del religioso. Il programma prevede per la giornata di lunedì primo giugno un omaggio floreale alle ore 12 al monumento di piazza Annibale Di Francia, offerto dal Comune di Messina. Questo momento sarà accompagnato dal canto dei ragazzi della scuola intitolata al Santo e dell’istituto Spirito Santo.
Sempre lunedì, alle ore 18, si terrà la solenne messa presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco. Al termine della celebrazione eucaristica avverrà il solenne trasferimento dell’urna contenente il corpo di Sant’Annibale nella cripta a lui dedicata, recentemente oggetto di lavori di restauro.
Le iniziative dedicate al centenario hanno già avuto un preludio nella serata di domenica 31 maggio, con un omaggio musicale organizzato dopo la messa vespertina.
Gli appuntamenti liturgici successivi
Le celebrazioni religiose presso la Basilica proseguiranno anche nei giorni seguenti. Martedì 2 giugno sarà il turno della Tredicina a Sant’Antonio, fissata per le ore 17:30. Mercoledì 3 giugno, in occasione della solennità della Madonna della Lettera, le sante messe seguiranno l’orario feriale (si ricorda che non sarà celebrata la messa delle ore 12). Infine, giovedì 4 giugno alle 17:30 inizierà la Novena a Sant’Antonio con l’accoglienza del reliquiario del Santo.