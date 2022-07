Messina. Cettina Buonocuore: "Addio centrosinistra", la prima defezione in Consiglio - Tempostretto

La consigliera ha lasciato il gruppo con il quale è stata eletta: sosterrà la maggioranza?

MESSINA – Cettina Buonocuore ha lasciato subito il gruppo del centrosinistra. In Consiglio comunale, la prima defezione viene da una eletta della lista De Domenico sindaco.

Cettina Buonocuore ha ufficializzato: “Vado nel gruppo misto e non nel gruppo Pd e De Domenico sindaco (quest’ultima è la lista che l’ha eletta, n.d.r.)”. Un eclatante passaggio, immediato, nel gruppo misto, senza passare dal gruppo che l’aveva eletta.

Ore 19:08: Cettina Buonocuore si stacca da De Domenico sindaco e il centrosinistra perde subito pezzi: “Sofferta decisione: non farò parte del gruppo di Pd e De Domenico sindaco. Mi è stato rubato il posto di consigliere comunale 4 anni fa, sono una persona libera e starò in gruppo misto”. Potrebbe essere lei una delle tre figure che hanno votato oltre la maggioranza dei 20 il presidente De Luca? Lo domanderemo alla neo consigliera.

De Luca e il caso Buonocuore

Non a caso, forse, lo stesso De Luca ha parlato di recente di un “seggio rubato” (in realtà frutto di un’interpretazione di un magistrato) a danno di Buonocuore, allora candidata con il centrodestra di Bramanti, e a favore della consigliera Antonella Russo alle scorse elezioni.

Aveva dichiarato

a

in occasione dell’elezione: “Sono contenta per l’elezione, visto che quattro anni fa il seggio non mi era stato attribuito. Essere minoranza in Consiglio? Nessun problema. L’interesse della città viene prima e io rappresento gli elettori. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Io mi occupo di sociale, lavoro con le persone con disabilità e vorrei occuparmi di questo settore”.

