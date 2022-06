Messina. Ufficializzati i 32 consiglieri, domani la proclamazione INTERVISTE VIDEO - Tempostretto

Oggi l'Ufficio centrale ha reso ufficiali i nomi dei 32 consiglieri comunali. Interviste con le consigliere Serena Giannetto e Concetta Buonocuore

Di Marco Olivieri (riprese e montaggio di Matteo Arrigo)

MESSINA – Al diciottesimo giorno dopo le amministrative, il magistrato Corrado Bonanzinga, alla guida dell’Ufficio elettorale centrale, ha nominato al microfono uno per uno i 32 consiglieri comunali. Domani avverrà la proclamazione. Confermata la ripartizione dei seggi con il premio di maggioranza a favore delle tre liste per il sindaco, che hanno ottenuto il 45,12.

Serena Giannetto

Giannetto: “Al fianco di De Luca e Basile”

Per Serena Giannetto, 1523 voti per la lista Basile sindaco, si tratta di un ritorno in Consiglio comunale: “Questa volta sono in una coalizione che ha dimostrato di avere a cuore la nostra città. Lavoreremo tranquillamente con 20 consiglieri. Io lasciato il Movimento 5 Stelle, nel precedente Consiglio, perché ho visto quanto il sindaco De Luca lavorasse bene per la città, con tantissimi risultati. Siccome per me Messina viene prima di tutto, ho deciso di stare al fianco di Cateno De Luca. Ora il progetto continua con l’amministrazione Basile”.

Concetta Buonocuore

Buonocuore: “Il sociale una priorità”

A sua volta, rappresenta una novità Concetta Buonocuore (707 voti), eletta nella lista “Con De Domenico sindaco”: “C’è una novità riguardo alla presenza delle donne in Consiglio (dodici le consigliere, il doppio rispetto al 2018, n.d.r.)? Sono contenta che ci sia questa novità. Sono anche contenta per l’elezione, visto che quattro anni fa il seggio non mi era stato attribuito. Essere minoranza in Consiglio? Nessun problema. L’interesse della città viene prima e io rappresento gli elettori. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Io mi occupo di sociale, lavoro con le persone con disabilità e vorrei occuparmi di questo settore”.

Gli eletti: i venti a sostegno del sindaco



Ma come cambia il Consiglio comunale? Per la lista Basile sindaco vengono eletti Massimiliano Minutoli (1542 voti, assessore che rinuncerà), Alessandro De Leo (1534, una riconferma), Serena Giannetto (riconfermata, 1523 voti), Cosimo Oteri (1025), Nello Pergolizzi (898, altra riconferma), Rosaria Rita Di Ciuccio (861), Carlotta Previti (860 voti, assessora che rinuncerà), Giuseppe Busà (819), Antonia Feminò (793), Dafne Musolino (686, altra assessora che rinuncerà), Giulia Restuccia (595). Dovrebbero subentrare ai tre assessori Francesco Cipolla (543, una riconferma), Pippo Trischitta (531, già consigliere in passato), e Rosaria D’Arrigo (505).



Per la lista “Con De Luca per Basile”, arrivano in Consiglio Cateno De Luca (1748 preferenze, il più votato, e a questo punto in procinto di essere eletto presidente dell’assemblea), Raffaele Rinaldo (364), Salvatore Papa (328), Emilia Rotondo (305), Margherita Milazzo (313), Raimondo Mortelliti (280). Per Prima l’Italia Mirko Cantello (842), Amalia Centofanti (783), Giuseppe Villari (681).

Il centrodestra: otto consiglieri con Croce

Per il centrodestra vanno in Consiglio il miglior secondo come candidato a sindaco, Maurizio Croce, e gli eletti, per Ora Sicilia, Federica Vaccarino (1442 voti), Giandomenico La Fauci (1113 voti), Dario Zante (1072); per Fratelli d’Italia Libero Gioveni (1071, una riconferma), Dario Carbone (1057), Pasquale Currò (1021); per Forza Italia Nicoletta D’Angelo (852).

Il centrosinistra: i quattro consiglieri

Nelle file del centrosinistra ecco gli eletti: sono riconfermati due veterani del Consiglio, ovvero Felice Calabrò (1029 preferenze) e Antonella Russo (935 voti), per il Partito democratico; per “De Domenico sindaco”, Concetta Buonocuore (707) e Giovanni Caruso (658).

