Messina. Cgil in piazza contro il caro bollette, "aumentiamo salari e pensioni" - Tempostretto

Alle 10.30 volantinaggio al Vascone: "Mettiamo un tetto alle bollette, con un bonus di 800 euro", il messaggio del sindacato

MESSINA – “Subito un tetto alle bollette, ma anche un nuovo bonus di almeno 800 euro, per consentire a chi é più in difficoltà di coprire le spese mensili senza dovere scegliere se fare la spesa o pagare luce e gas”. La Cgil nelle piazze siciliane contro il caro bollette. Le proposte? L’aumento di salari e pensioni e un bonus di 800 euro. A Messina l’appuntamento è al mercato Vascone alle 10,30. Un altro volantinaggio è previsto in mattinata all’ingresso della Raffineria di Milazzo.

La Cgil chiede anche di tutelare dall’inflazione stipendi e pensioni e di aumentare i redditi relativi recuperando le risorse attraverso la tassazione al 100% degli extraprofitti delle multinazionale dell’energia. “Il sindacato metterà in campo tutte le iniziative di mobilitazione possibili perchè queste misure siano realizzate” si legge in un comunicato.

“Il disagio sociale non può aspettare i tempi della politica”

“L’attuale governo – afferma dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino- deve

agire subito, il disagio sociale non può aspettare i tempi della politica”.

Articoli correlati