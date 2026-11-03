Messina. Chiude per 16 giorni la Sp 50 a nord della piazza di Castanea, ecco i percorsi alternativi

Dal 4 al 20 novembre stop nel tratto più vicino alla piazza (lato nord) per lavori ai sottoservizi

Scatterà mercoledì 4 novembre la chiusura al transito veicolare di un tratto della S.P. 50, nel territorio del Comune di Messina.

Il provvedimento, disposto dalla Città Metropolitana di Messina, resterà in vigore fino al 20 novembre e interesserà il segmento stradale compreso tra via Masse e l’incrocio con piazza SS. Madonna del Rosario, all’interno del centro abitato di Castanea, in corrispondenza del km 6 circa.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi sui sottoservizi destinati alla raccolta delle acque piovane e fognarie. Dal sopralluogo tecnico è emersa l’urgenza di realizzare le opere necessarie alla messa in sicurezza della strada, così da prevenire situazioni di pericolo e tutelare la pubblica e privata incolumità.

Le alternative

Per raggiungere Castanea durante il periodo di chiusura saranno disponibili percorsi alternativi, transitabili in entrambi i sensi di marcia: la S.P. 45 Quattro Masse, attraverso Curcuraci e Massa San Giorgio; la S.P. 50 da Portella in direzione Castanea; infine resta percorribile la S.P. 50 provenendo da Spartà, con passaggio da Massa San Giorgio, ma fino all’inizio del cantiere.

Gli itinerari consentiranno di mantenere i collegamenti con il villaggio per tutta la durata dei lavori, necessari a garantire condizioni di maggiore sicurezza lungo il tratto interessato.