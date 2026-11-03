 Messina. Chiude per 16 giorni la Sp 50 a nord della piazza di Castanea, ecco i percorsi alternativi

Messina. Chiude per 16 giorni la Sp 50 a nord della piazza di Castanea, ecco i percorsi alternativi

Redazione

Messina. Chiude per 16 giorni la Sp 50 a nord della piazza di Castanea, ecco i percorsi alternativi

martedì 03 Novembre 2026 - 11:38

Dal 4 al 20 novembre stop nel tratto più vicino alla piazza (lato nord) per lavori ai sottoservizi

Scatterà mercoledì 4 novembre la chiusura al transito veicolare di un tratto della S.P. 50, nel territorio del Comune di Messina.

Il provvedimento, disposto dalla Città Metropolitana di Messina, resterà in vigore fino al 20 novembre e interesserà il segmento stradale compreso tra via Masse e l’incrocio con piazza SS. Madonna del Rosario, all’interno del centro abitato di Castanea, in corrispondenza del km 6 circa.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi sui sottoservizi destinati alla raccolta delle acque piovane e fognarie. Dal sopralluogo tecnico è emersa l’urgenza di realizzare le opere necessarie alla messa in sicurezza della strada, così da prevenire situazioni di pericolo e tutelare la pubblica e privata incolumità.

Le alternative

Per raggiungere Castanea durante il periodo di chiusura saranno disponibili percorsi alternativi, transitabili in entrambi i sensi di marcia: la S.P. 45 Quattro Masse, attraverso Curcuraci e Massa San Giorgio; la S.P. 50 da Portella in direzione Castanea; infine resta percorribile la S.P. 50 provenendo da Spartà, con passaggio da Massa San Giorgio, ma fino all’inizio del cantiere.

Gli itinerari consentiranno di mantenere i collegamenti con il villaggio per tutta la durata dei lavori, necessari a garantire condizioni di maggiore sicurezza lungo il tratto interessato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Nasce Sud chiama Nord Giovani: al via il radicamento nazionale. Presidente Albert Finocchiaro
Rinascita Messina: “Realizzate piste ciclabili e parcheggi inutili”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED