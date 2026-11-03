Viale Regina Margherita. Abbattuto pino a rischio crollo VIDEO

Messina Servizi è intervenuta per rimuovere l'albero gravemente compromesso. Prevista la successiva ripiantumazione di un nuovo esemplare

L’intervento è scattato nella mattinata di oggi in viale Regina Margherita, all’altezza del civico 66, dove gli operatori di Messina Servizi hanno proceduto all’abbattimento di un pino domestico (Pinus pinea). La decisione è giunta a seguito delle verifiche tecniche che hanno attestato la totale impossibilità di salvaguardare l’albero, giunto a uno stato di degrado vegetativo ormai irreversibile.

Le risposte del Comune

La perizia tecnica ha evidenziato un disseccamento pressoché totale della chioma, accompagnato da un esteso brunimento degli aghi e dalla perdita della funzionalità biologica della pianta. Un quadro che ha mostrato un repentino peggioramento rispetto ai controlli fatti nel maggio del 2025, quando erano già state segnalate alcune criticità strutturali. Considerata la posizione dell’albero, situato in un tratto di strada ad alto scorrimento e frequentato dai pedoni, il Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina ha autorizzato la rimozione per prevenire potenziali pericoli e garantire l’incolumità pubblica.

L’operazione rientra nel piano ordinario di monitoraggio e cura del verde urbano portato avanti dalla società partecipata sul territorio cittadino. Come confermato da Messina Servizi, l’area non rimarrà vuota: una volta completate le fasi di rimozione, gli uffici competenti individueranno la tipologia di albero più idonea al contesto da mettere a dimora in sostituzione del pino abbattuto.