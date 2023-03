Messina. Chiusa la galleria San Jachiddu, caos da Annunziata a Giostra VIDEO - Tempostretto

Centinaia di automobilisti, ignari dello stop alla circolazione per lavori, sono rimasti bloccati

MESSINA – Caos sulle strade di San Licandro questa mattina a causa della chiusura della galleria San Jachiddu. Centinaia di automobilisti, evidentemente non informati della chiusura, si sono ritrovati la strada sbarrata dopo aver percorso per circa 2 chilometri la salita dell’Annunziata allo scopo di prendere l’autostrada. “Nessuna segnalazione, siamo rimasti bloccati per oltre un’ora e mezza”, lamentano qualcuno rimasto in coda. Va detto che la chiusura della galleria San Jachiddu, a causa di lavori programmati, era stata più volte segnalata nei giorni scorsi, anche attraverso le pagine di questa testata. La chiusura è prevista dalle 7 di questa mattina alle 19 di domani, sabato 4 marzo. Sono in corso lavori di ripristino della canalizzazione di raccolta delle acque di scolo provenienti dai terrapieni adiacenti e il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale all’interno della galleria.