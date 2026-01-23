Messina. Ciclone Harry, chi ha subìto danni può inviare segnalazione al Comune

Al momento è solo un censimento per le successive valutazioni di competenza

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche avverse verificatesi nei giorni 19 e 20 gennaio 2026, che hanno colpito il territorio comunale con il Ciclone “Harry”, è stata avviata l’attività di ricognizione e censimento dei danni subiti.

Il censimento è finalizzato alla rilevazione dei danni riportati da: case private; stabilimenti balneari; strutture turistico-ricettive; aziende; attività commerciali. La documentazione pervenuta sarà utilizzata esclusivamente ai fini del censimento e per le successive valutazioni di competenza.

Le persone che hanno subito danni possono inoltrare apposita segnalazione trasmettendo il modulo compilato, qui sotto, tramite Pec all’indirizzo: protocollo@comune.messina.it