 Messina. Ciclone Harry, chi ha subìto danni può inviare segnalazione al Comune

Messina. Ciclone Harry, chi ha subìto danni può inviare segnalazione al Comune

Redazione

Messina. Ciclone Harry, chi ha subìto danni può inviare segnalazione al Comune

venerdì 23 Gennaio 2026 - 12:00

Al momento è solo un censimento per le successive valutazioni di competenza

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche avverse verificatesi nei giorni 19 e 20 gennaio 2026, che hanno colpito il territorio comunale con il Ciclone “Harry”, è stata avviata l’attività di ricognizione e censimento dei danni subiti.

Il censimento è finalizzato alla rilevazione dei danni riportati da: case private; stabilimenti balneari; strutture turistico-ricettive; aziende; attività commerciali. La documentazione pervenuta sarà utilizzata esclusivamente ai fini del censimento e per le successive valutazioni di competenza.

Le persone che hanno subito danni possono inoltrare apposita segnalazione trasmettendo il modulo compilato, qui sotto, tramite Pec all’indirizzo: protocollo@comune.messina.it

modulo-ricognizione-dei-danni-subitiDownload

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Meteo Weekend: domenica arriva una perturbazione atlantica, nuove piogge
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED