Messina. Ciclone Harry, l’Inps attiva uno sportello di consulenza per le imprese

In materia di Cassa Integrazione Guadagni e Fondo di Integrazione Salariale

A seguito dei gravi danni provocati dal ciclone Harry sul territorio provinciale, sono state avviate una serie di iniziative straordinarie volte a garantire un supporto immediato alle imprese e agli intermediari qualificati.

Operatività del nuovo servizio

A partire dal 17 febbraio, nella sede Inps di Messina, in Via Armeria 1, sarà operativo lo “Sportello emergenza Cig/Fis” dedicato esclusivamente alla consulenza in materia di Cassa Integrazione Guadagni e Fondo di Integrazione Salariale.

Lo sportello nasce con l’obiettivo di fornire assistenza tempestiva in relazione agli strumenti di sostegno al reddito attivabili in situazioni emergenziali, facilitando l’accesso alle misure di tutela per aziende e lavoratori colpiti dagli eventi calamitosi.

Assistenza tecnica e canali di comunicazione

I funzionari dell’Istituto saranno disponibili per chiarimenti sugli aspetti tecnici e normativi, offrendo un servizio qualificato anche nella gestione delle pratiche più complesse.

Parallelamente, oltre ai consueti canali di comunicazione (Cassetto previdenziale e posta elettronica), la Direzione ha attivato un numero telefonico dedicato alle urgenze, che sarà presidiato quotidianamente da personale specializzato.