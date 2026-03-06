Messina. Ciclone Ulrike, 63 alberi abbattuti al Gran Camposanto

Messina Servizi prosegue i lavori di messa in sicurezza

MESSINA – Le squadre del Verde di Messina Servizi sono impegnate senza sosta all’interno del Gran Camposanto per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo dopo il passaggio del ciclone Ulrike. Gli effetti del maltempo nei cimiteri comunali sono stati rilevanti e, in alcuni punti, hanno causato danni a infrastrutture e tombe prossime alle alberature crollate.

Il bilancio dei danni e le tecniche di intervento

Tra alberi caduti, già rimossi e ancora da rimuovere, allo stato dei fatti si contano 63 casi solo nel Cimitero Monumentale. MessinaServizi spiega che gran parte delle lavorazioni viene eseguita in arboricoltura su fune, una tecnica che consente agli arboricoltori di intervenire in quota in sicurezza tramite funi, quando non è possibile arrivare con i mezzi ordinari. In supporto vengono impiegati anche mezzi speciali, incluso il “ragno” su cingoli, che permette di operare nelle aree più strette e impervie.

Aree interdette e sicurezza dei cittadini

Restano attualmente interdette alcune porzioni del Gran Camposanto, nello specifico l’area del cimitero cattolico, la zona di Palmara e alcune piccole aree interne. La società invita la cittadinanza a rispettare rigorosamente la segnaletica di divieto, sottolineando che le limitazioni sono legate esclusivamente alla tutela dell’incolumità pubblica. Per quanto riguarda il cimitero di Molino, la struttura rimane chiusa per consentire il completamento delle attività in sicurezza, che prevedono 14 abbattimenti.

Il piano straordinario su tutto il territorio

Questi interventi rientrano nel lavoro straordinario che da settimane MessinaServizi sta portando avanti su tutto il territorio cittadino — tra strade, marciapiedi, ville, scuole e cimiteri — con 560 interventi complessivi tra rimozione di rami caduti, lavorazioni in quota e operazioni su alberi danneggiati. In totale, sono circa 250 gli alberi tra caduti e abbattuti; seguirà la fresatura del ceppo e la successiva messa a dimora di nuove alberature.

L’azienda ha già trasmesso al Comune una relazione tecnica di ricognizione dei danni per programmare i necessari interventi di ripristino delle strutture colpite.