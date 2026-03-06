De Luca "chiama"... gli elettori del centrosinistra: "Il nostro progetto civico è aperto"

Il centrosinistra tergiversa nella scelta del candidato sindaco e il leader di Sud chiama Nord si introduce

«Speriamo che il quadro di incertezza che sta caratterizzando il centrosinistra si definisca al più presto perché ancora siamo nella fase di “aspettando Godot”. Non c’è ancora l’ufficialità di un candidato o di una candidata». Lo afferma Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, intervenendo sulla situazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative di Messina.

“Il nostro progetto è aperto”

«All’elettorato del centrosinistra – prosegue De Luca – dico chiaramente che davanti a questi ritardi è arrivato il momento di fare una scelta di campo. Il nostro progetto civico è aperto: ha un’ala di destra, un’ala di sinistra e un’ala centrista. Le azioni amministrative che ho avviato nel 2018 e che Federico Basile sta portando avanti dal 2022 in poi hanno tutte le caratteristiche della giustizia sociale che spesso viene richiamata come elemento identitario della sinistra».

“Cosa avete da rimproverarci?”

«I problemi non hanno colore politico – aggiunge – e vanno semplicemente risolti. Noi ci stiamo occupando concretamente di ambiente, trasporto pubblico, verde urbano e servizi sociali. Per questo mi rivolgo agli amici del centrosinistra: cosa avete realmente da rimproverare all’amministrazione De Luca prima e all’amministrazione Basile oggi? La nostra sensibilità si è tradotta in atti concreti, a partire dalla stabilizzazione del precariato».

“Noi siamo l’alternativa”

De Luca rivolge quindi un appello diretto all’area progressista: «Se le segreterie politiche non riescono a trovare una sintesi e finiscono per mortificare le vostre istanze, sappiate che un’alternativa esiste ed è rappresentata dal progetto civico di Sud Chiama Nord. Federico Basile è l’espressione autentica di questo civismo che diventa progetto, pensiero e azione».

Il leader di Sud Chiama Nord invita poi il centrosinistra a uscire dallo stallo: «Non so come finiranno queste continue “sedute spiritiche” del centrosinistra, ma mi auguro almeno che non commettano l’errore del centrodestra. Se devono individuare un candidato o una candidata lo facciano all’interno dell’unico partito rappresentato in Consiglio comunale, che è il Pd».

«Muovetevi – conclude De Luca – perché i nomi li avete: il consigliere comunale Alessandro Russo, la consigliera comunale Antonella Russo, il consigliere comunale Felice Calabrò. Sedetevi, trovate un accordo e scendete in campo. Non lasciateci soli a combattere chi vuole tentare di usurpare Messina».