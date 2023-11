Messina. Cineclub dei piccoli nel segno di Miyazaki - Tempostretto

Al Lux una rassegna di 4 titoli prodotti dallo Studio Ghibli e rimasterizzati in 4K da Lucky Red

MESSINA – “Il meraviglioso mondo di Hayao Miyazaki” al Cinema Lux per Il Cineclub dei Piccoli”. Dopo il festival nel mese di ottobre e la proiezione di Halloween, continuano gli appuntamenti del Cineclub dei piccoli al Cinema Lux. In programma una rassegna di 4 titoli prodotti dallo Studio Ghibli e rimasterizzati in 4K da Lucky Red.

Sabato 18 e Domenica 19 ottobre, alle ore 16.30 “Il Castello nel Cielo”, uno dei primi capolavori del Maestro giapponese e prima produzione Ghibli, spettacolare e avvincente avventura pacifista ed ecologista sullo sfondo di un’ipotetica ed evolutissima civiltà volante.

Per l’occasione, il Cinema Lux e Tempostretto offrono biglietti omaggio per tutti i bambini. La proiezione è consigliata dai 6 anni in su. Non occorrono prenotazioni.

Il film

Il Castello nel cielo è un film d’animazione diretto da Hayao Miyazaki.

La giovane Sheeta è tenuta prigioniera dal cinico colonnello Muska a bordo di un’aeronave diretta verso la fortezza Tedis. Durante il volo, in una notte rischiarata dalla luna, l’aeronave viene attaccata da una banda di pirati guidata dall’intrepida Dola, che vuole impossessarsi del ciondolo che la ragazzina porta al collo. Questo ha un valore inestimabile: permette di vincere la forza di gravità e localizzare la leggendaria isola fluttuante di Laputa, dove – si racconta – sono custoditi immensi tesori e un potere inimmaginabile.

Sheeta riesce però a fuggire, finendo tra le braccia di un giovane minatore di nome Pazu che, da quel momento, decide di proteggerla unendosi a lei nella ricerca dell’isola e dei suoi misteri.

Il Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione. L’iniziativa si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto.

“Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta”, sottolinea Francesco Torre (nella foto), direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

