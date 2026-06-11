Messina, Cinema e Rugby: cinque proiezioni allo stadio Sciavicco

Cineforum e terzo tempo organizzato dalle società Old Rugby 1980 e Messina Rugby 2016 col patrocinio del comune, scopri le date
MESSINA – Verrà ufficialmente presentata sabato 13 giugno 2026, alle ore 11:00 presso la Club House dello Stadio del Rugby Arturo Sciavicco, l’evento “Cineforum e Terzo Tempo – Il Rugby e i suoi valori al cinema”, organizzata e promossa dalle associazioni Old Rugby Messina 1980 e Messina Rugby 2016. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Messina che ne ha riconosciuto il valore culturale, ricreativo e sociale, oltre che sportivo.
Quattro film da vedere
Il cartellone di questo particolarissimo Cineforum presenta cinque pellicole che a vario titolo promuovono i valori fondanti dello sport e del rugby in particolare, attraverso la “settima arte”:
- “INVICTUS” il 17 giugno
- “ASINI” il 24 giugno
- “FOREVER STRONG” l’ 8 luglio
- “IO SONO UN CAMPIONE” il 15 luglio
- “I CINGHIALI DI PORTICI” il 22 luglio
I partecipanti potranno assistere gratuitamente alla visione del film (proiezione prevista per le ore 20:45), preceduta da una breve presentazione della trama, e a seguire, come nella migliore tradizione rugbistica partecipare al Terzo Tempo in Club House.
Old Rugby Messina 1980 e Messina Rugby insieme per la riuscita
“Sport e cultura – ha dichiarato Danilo Grillo, presidente dell’associazione Old Rugby Messina 1980 – è un binomio vincente e noi della Old Rugby siamo stati sempre impegnati su questo fronte. Questa manifestazione è stata fortemente voluta da Mauro Blandino, socio e amico del Rugby da sempre, che ne ha curato la fase progettuale. Il Messina Rugby ha collaborato nell’organizzazione mettendo a disposizione i locali dello Stadio del Rugby Arturo Sciavicco, che gestisce in convenzione con il Comune di Messina. Vorremmo, attraverso la condivisione di queste serate, aprire la nostra struttura e il nostro ambiente al territorio e alla cittadinanza. Vi aspettiamo in tanti. E’ questo lo spirito dello sport. E’ questo lo spirito del Rugby” ha concluso.
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