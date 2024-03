“Messina città del dono” tra spettacolo e solidarietà

Il programma promosso venerdì 15 marzo al Palacultura, promosso da "Fasted"

MESSINA – Un evento che racconta la città più “buona” e i pensieri generativi degli studenti e delle studentesse che hanno partecipato al Premio “Messina Città del Dono”. L’iniziativa è promossa da Fasted Messina Onlus, l’associazione che opera per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da talassemia e che, a novembre scorso, ha dato il via a un progetto che valorizza il dono e l’altruismo, ideato dalla fundraiser e comunicatrice sociale Letizia Bucalo Vita.

Musica, spettacolo e interessanti spazi di racconto dedicati alla città di Messina, per celebrare la sua storia generosa e solidale. Questi i contenuti che Fated ha messo insieme per un un appuntamento venerdì 15 marzo, alle 18, al Palacultura. I presentatori saranno Noemi David con Fra Giuseppe Maggiore e Gisella Cicciò con Alessandro Silipigni (ques’ultimo nella foto con Bucalo Vita). Sono previsti interventi artistici e musicali.

“Vogliamo ricordare ai messinesi il valore dell’altruismo e delle azioni generose, che troppo spesso non trovano spazio per raccontarsi – ha dichiarato il president di Fasted Tony Saccà – L’occasione per farlo, sarà proprio la 1^ edizione del Premio “Messina città del dono”. Un progetto che ha coinvolto oltre 1.500 studenti e studentesse messinesi, e che ci ha commosso con i tanti lavori realizzati dai partecipanti all’iniziativa. Abbiamo ricevuto centinaia di opere che raccontano il dono. Sono disegni, poesie, riflessioni, video che raccontano l’altruismo dei più giovani della nostra città”.

Venticinque i giurati che decreteranno i vincitori e le vincitrici del Premio. La giuria è composta da nomi autorevoli del mondo dell’arte, della cultura, del giornalismo e del Terzo Settore messinese. “Sono messinesi generosi – chiarisce Saccà – poiché hanno loro per primi compreso l’importanza di questo progetto. Siamo molto grati alla giuria, e allo stesso modo siamo grati alle scuole che hanno aderito all’iniziativa. Messina è purtroppo ancora ultima tra le città italiane nella classifica della donazione di sangue, ed è per questo motivo che abbiamo pensato di chiudere il progetto con un evento dedicato a tutta la città, per raccontare i bisogni del nostro territorio e per restituire al contempo messaggi di speranza ai tanti giovani che hanno accolto il nostro invito. Un grazie speciale al sindaco Federico Basile e all’assessora Alessandra Calafiore“.

Ci sarò il comico messinese Denny Napoli e le percussioni dei musicisti Piero Cucinotta e Gianpaolo Villani (djembe), Vincio Siracusano (kenkeni e sangban) e dello stesso Alessandro Silipigni che, oltre a presentare l’evento al fianco della giornalista Gisella Cicciò, siederà alla batteria per suonare una “Kassa” insieme ai colleghi. Cucinotta e Villani hanno appreso questo linguaggio musicale in Guinea con i Griot, maestri jembefola, e porteranno queste melodie nell’auditorium del Palacultura per celebrare il dono e la generosità.

Silipigni e Cicciò daranno voce a curiosità, racconti, ed esperienze che rendono la nostra città di ispirazione. Le storie di “Messina Città del Dono” saranno quelle de “la casa girevole”, di Janette Villepreux, del principe di Collereale e del giovane Sherifo. Vite vissute in riva allo Stretto che raccontano gesti di persone da ricordare al mondo, che ispirano buoni e sani sentimenti, e che rendono grande una comunità. Ma tra gli interventi più emozionanti certamente vi saranno quelli dei veri protagonisti di “Messina Città del Dono”, gli studenti e le studentesse delle scuole della città di Messina. A raccontare l’esperienza al fianco dei ragazzi, e ad invitare sul palco i premiati saranno Noemi David e Fra Giuseppe Maggiore.

Tre saranno i vincitori nella categoria “colore”, e tre nella categoria “parole” 10/13 anni; tre i vincitori nella categoria “colore”, e tre nella categoria “parole” 13/19 anni. Un premio speciale sarà assegnato da Fasted Messina in memoria della socia e amica Emilia De Salvo. Attestati e riconoscimenti grati ed emozionati anche a scuole, presidi e docenti partecipanti al progetto.

L’evento ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Messina, il patrocinio dell’assessorato alla salute della regione siciliana, della federazione nazionale delle associazioni United, del Cesv Messina, di Fratres nazionale, Avis nazionale e Fasted Sicilia.

Fasted ha anche ricevuto il sostegno di differenti piccole e grandi realtà commerciali della città, che non hanno esitato un solo istante nel rispondere con generosità alla chiamata della solidarietà.

L’evento, è aperto a tutti e tutte, ed è gratuito. Per assicurarsi un posto a sedere è possibile contattare Fasted al numero 3358791399 o scrivere alla mail fastedmessina@gmail.com