Messina città del dono, tutti i premiati nelle scuole

Le scuole e gli allievi che hanno ottenuto i riconoscimenti da Fasted per i video, i fumetti e i disegni sulla donazione di sangue

Messina – Tre ore di spettacolo e approfondimento, tra toccanti testimonianze di esistenze impegnate nella lotta contro la talassemia, inviti all’impegno nella cultura della donazione del sangue, intrattenimento puro ma sempre con lo sguardo rivolto al sociale.

Anche quest’anno il premio Messina citta del dono, promossa dall’associazione Fasted e ideato da Letizia Bucalo Vita per promuovere nelle scuole la donazione di sangue, ha gremito il Palacultura: centinaia di studenti e studentesse, accompagnati da insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie, hanno preso parte con entusiasmo alla serata conclusiva del progetto, condotta da Edoardo Abramo e Gisella Cicciò.

La serata al Palacultura

All’interno della serata Messina città del dono ampio spazio è stato dato al racconto di storie esemplari. Tra queste, quella di Paola Arcidiacono, volontaria della Fasted Messina, che ha emozionato la platea con una testimonianza intensa sul significato del “tempo donato” accanto alla comunità.

Il presidente Tony Saccà ha restituito valore alla generosità dei donatori di sangue, che con il loro gesto spesso donano vita. Mentre Fra Giuseppe Maggiore ha condiviso un’intensa riflessione sul significato più profondo del dono e del donarsi. Di grande impatto anche la performance dello stand-up comedian Danny Napoli, che ha saputo far sorridere e cantare il pubblico. La musica ha chiuso l’evento con l’intervento dei Blunt Stones. Sul palco, l’assessora Alessandra Calafiore.

I premiati

CATEGORIA PAROLA – SCUOLE MEDIE

Menzioni speciali

Elio Vittorini IID -Sangue di speranza-Santi D’Angelo

Primo premio

PASCOLI CRISPI – Sulle sponde del fiume Dono, un sorriso – classe I A – Francesca Midiri

Secondo premio

“PASCOLI CRISPI – A mio zio Gaetano – classe III E- Gaia Terranova”

Terzo premio

VERONA TRENTO MEDIE – Categoria PAROLE – Titolo opera Vorrei – classe III A – Gianmarco Oteri

CATEGORIA PAROLA – SCUOLE SUPERIORI

Primo premio

VERONA TRENTO SUPERIORI – Il dono – classe IV D – Gabriele La Rosa

CATEGORIA COLORE – SCUOLE MEDIE

Menzioni speciali

PASCOLI CRISPI – Fumetto del dono – classe III A – Isabel Vermiglio

“SAVIO – Categoria COLORI – Titolo Un cuore per tutti – Classe II – Aurora Rizzo, Salvatore Cono Bontempo, Valentina Caruso, Giovanni Gangemi Gazzara, Riccardo Nicosia, Aurora Rizzo, Gloria Strati, Vanessa Vaccarella, Raphael Villari

“SAVIO – Categoria COLORI – Titolo opera L’albero della vita – classe III – Anna Sofia Picciolo, Margherita Cavalieri, Lorenzo Costa, Noemi Croce, Cundari Riccardo, Aurora Fiordilino, Luca Gugliandolo, Pietro Impò, Andrea Isolino, Maurizio Panio, Sofia Pavone, Anna Sofia Picciolo, Sofia Scala, Davide Sciuto, Raffaella Tommasini, Sara Traina, Emma Trovato, Davide Venuto, Leonardo Virga, Maria Pia Vita alunni della classe 3^ media

Primo premio

ELIO VITTORINI – Il tempo del dono diventa gioia – classe III B – Nicole Consolo, Alice La Vena, Simone Inferrera, Damiano Persico, Bryan Ruta

Secondo premio

PASCOLI CRISPI – Categoria COLORI – Da grandi poteri derivano grandi responsabilità – classe II C – Giulia Di Dio, Alice Centorrino

Terzo premio

ELIO VITTORINI – Non è tempo sprecato – classe III C – Mattia Polito

CATEGORIA COLORE – SCUOLE SUPERIORI

Menzioni speciali

ERNESTO BASILE – Tempo… – classe V C – Alessandra Pavone

ERNESTO BASILE – Cattivo Amico – classe V C – Eros Cardile

Ernesto_Basile-IIC-Matilde Polimeni-Il tempo- Carlotta Donato

Primo premio

ERNESTO BASILE – C’è tempo – classe V C – Alessia Musso

Secondo premio

ERNESTO BASILE – Tempo Reciproco – classe III C – Giada Morelli

Terzo premio

ERNESTO BASILE – Le Note di Rinascita – classe V C – Giulia Rando

CATEGORIA VIDEO – SCUOLE MEDIE

Menzione speciale

PASCOLI CRISPI – Il Sole in un sorriso – classe I E

PASCOLI CRISPI – Il potere del dono – classe II E – Giordana Boemi

PASCOLI CRISPI – Il dono più prezioso non è un oggetto, ma la certezza di non essere invisibili – classe III A – Aurora Crisopulli, Ester Longo, Sofia Lo Re, Elisabetta Massaro, Federico MaressaCiminata, Emanuele Lo Presti, Gianluca Costantino, Angelo Barilà

BOER_VERONA-TRENTO – classe 3I –Apriamo il cuore. Doniamo – MarasiganRodge Justine, Cueto Jethro Angelo. De Leo Sonia, Licandro Ludovica

ELIO VITTORINI – classe III D – Resta semplicemente a vedere cosa accade….”

Primo premio

VERONA TRENTO MEDIE – Il Dono – classe I A – WarnakulasooriyaPoratotage Fernando, Emily Beatrice

Secondo Premio

ELIO VITTORINI – Messina Città del Dono 2025 – classe II A – Michele Cortese

Terzo Premio

PASCOLI CRISPI – Il tempo del dono – Davide Morabito III C, Iolanda Morabito, Miriam Morabito I C

CATEGORIA VIDEO – SCUOLE SUPERIORI

Primo premio

VERONA TRENTO SUPERIORI – Ti dono… il “mio Tempo” – classe III D – Simone Amante, Gabriele Cerutti, Luca Cosenza, Nicholas Fusco, Alessio Rinaldi, Davide Runci, Antonino Scimone, Lorenzo Vadalà, Gianmarco Veneziano

Un premio speciale, in memoria di Emilia De Salvo, è stato assegnato da FASTED Messina alla classe IIIA della scuola Elio Vittorini, per il lavoro “Viaggia controcorrente, vola tra le pagine, vivi mille vite”.

Un attestato di amicizia, dalla FASTED Messina a una giovanissima associazione messinese: l’incubatore Crescendo, che si è distinta per le azioni già messe in campo al fianco della FASTED per promuovere la cultura del dono.