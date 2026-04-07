 Messina, code e caos nella giornata di controesodo

Messina, code e caos nella giornata di controesodo

Alessandra Serio

Messina, code e caos nella giornata di controesodo

martedì 07 Aprile 2026 - 20:07

Lunghe file agli imbarchi col traffico a rilento in centro, mentre una chiusura a Tremestieri genera il caos

Messina – Lunghe file e traffico rallentato dalla zona centro-nord fino all’estrema periferia sud cittadina, nel martedì di controesodo dopo le vacanze pasquali.

A Villa San Giovanni e Messina nelle ore di punta agli imbarchi e sbarchi l’attesa per i traghetti ha superato l’ora e per tutta la giornata il conseguente traffico nelle vie principali del centro ne ha risentito, con rallentamenti consistenti.

In serata anche nella zona sud cittadina si è creato il caos sulla statale per l’immissione nella rotonda di raccordo con lo svincolo autostradale di Tremestieri per il riversarsi nella rotonda dei mezzi pesanti appena sbarcati dal porto a sud. Il Cas ha infatti chiuso la bretella laterale che consentiva ai mezzi pesanti di immettersi in tangenziale senza attraversare la rotonda per le cattive condizioni del manto stradale col risultato che, con l’aumento del traffico di oggi, alcuni mezzi pesanti sono rimasti letteralmente imbottigliati nella rotonda stessa.

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