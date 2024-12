Messina Colapesce e il supporto umanitario. Corso di primo soccorso al carcere di Gazzi

L'iniziativa organizzata dal club alla casa circondariale

Nell’ambito dell’Area Comunità, il club Messina Colapesce, presidente Lina Panella, ha svolto su elaborazione del socio Sebastiano Tamà, referente per la Terza e Quarta Circoscrizione del Service “Volontariato e Detenzione Carceraria”, un incontro alla Casa Circondariale Gazzi di Messina, sezione maschile, sul tema Norme di primo soccorso e BLS-D adulti e pediatrico.

L’attenzione e le domande poste dai 20 interessati hanno dimostrato come lo schema di azione proposto, ovvero manichino adulto e pediatrico, defibrillatore da addestramento, supporto didattico, abbia colto il significato non solo in termini di utilità sociale, ma anche di supporto umanitario: concreti esempi di indicatori, volti a valorizzare la specificità di ogni essere umano.

La dimostrazione, avvenuta nel teatro alla presenza della direttrice della Casa Circondariale, Angela Sciavicco, e dell’assistente sociale Letizia Vezzosi, è stata resa possibile grazie al Gruppo Cisom di Messina nelle persone del capogruppo Tony Zarrillo e del vice Michele Lauro. Presenti Sebastiano Tamà, Manlio Leonardi, referente della Terza Circoscrizione del Service, Marisa Volpini, presidente Zona 7, e Filippo Salvia, presidente Zona 8.

La direttrice Sciavicco ha avuto parole di ringraziamento per l’iniziativa, quale supporto di base e sostegno delle funzioni vitali a beneficio delle persone della Casa Circondariale; e si è detta disponibile a ospitare altre iniziative che il club sta progettando sezione donna su trucco, arte pasticcera e cucina. A ogni partecipante è stato consegnato un attestato di partecipazione che, al di là dell’incontro, ha sancito momenti di condivisione e di speranza.