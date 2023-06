Messina Colapesce, passaggio della campana - Tempostretto

Presentato il nuovo Consiglio direttivo

A cura della cerimoniera Patrizia Vivarelli, il club Messina Colapesce ha festeggiato il Passaggio della Campana e la XIII Charter Night alla presenza del governatore Maurizio Gibilaro, dei PDG, Giuseppe Scamporrino e Francesco Freni Terranova, del coordinatore delle Circoscrizioni e 2 vice governatore eletto Diego Taviano, del presidente della III Circoscrizione Andrea Donsì e della presidente della zona 7 Anna Capillo, del presidente della zona 8 Sidro Barbagallo, del presidente della IV Circoscrizione Salvatore Ravidà, del presidente della zona 9 Antonino Levita, del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini, Giovanni Maisano.

Insieme a loro Officer Distrettuali e di club, i presidenti e i segretari di Messina Host, Messina Ionio, Messina Peloro, Messina Tyrrhenum, Taormina, Santa Teresa di Riva, Roccalumera Quasimodo, Barcellona, che hanno fatto da cornice alla cerimonia ascoltando i messaggi augurali pervenuti dalla PCC Mariella Sciammetta, dalla governatrice eletta Daniela Macaluso e dal primo vice governatore eletto Mario Palmisciano e, altresì, all’ingresso del nuovo socio Elio Gulletta ordinario di Patologia Clinica. Consuelo Maisano ha esposto i service e i temi, che sono stati svolti con mirati piani di lavoro all’interno di una pianificazione di programmi e manifestazioni, tutti volti a perseguire l’interesse del territorio e della comunità. Obiettivi, ha proseguito Maisano, raggiunti d’intesa con i club e con la condivisione della zona e della circoscrizione.

Consiglio direttivo

Esperienza e professionalità dei soci hanno permesso di realizzare progetti che, nello spirito di continuità e all’insegna delle nuove tematiche offerte dal Distretto, dal Multidistretto e dal Lions International ha esposto nelle sue linee guida Rosalia Paola Iorio, nuova presidente: essi costituiranno fonte e capisaldi per svolgere con metodo e coerenza l’entità della produttività lionistica. Iorio ha presentato il Consiglio Direttivo: IPP Consuelo Maisano, Prima Vice Presidente Carmela Panella, Seconda Vice Presidente Patrizia Vivarelli, Segretario Consuelo Maisano, Tesoriere Matteo Oliveri, Cerimoniera Maria Teresa D’Agostino, Coord. LCIF Marisa Volpini, Presidente Comitato Soci Nunzio Santoro, Presidente Comitato Service Marina Scimone, Presidente Statuto e Regolamento Giuseppe Magaudda, Presidente Comitato Marketing Lucrezia Lorenzini, Presidente TI Salvatore Grasso, Officer Sicurezza Giuseppe Freni, Censore Luciana Verdiglione, Consiglieri Angela Busacca, Salvatore Dolci, Sebastiano Tamà, Maria Mandolfino.

Riconoscimento per lo spirito collaborativo e per gli obiettivi raggiunti è stato espresso dalla presidente della zona 7 Anna Capillo e ad esso si è aggiunto il pensiero del presidente della Circoscrizione Andrea Donsì per la qualità dell’esperienza fatta a favore della comunità. Diego Taviano, coordinatore delle Circoscrizioni e secondo vice governatore, ha rivolto parole di apprezzamento per le iniziative svolte dal club . Sulle attività di servizio, sui valori etici e sulla credibilità del club si sono espressi i PDG Scamporrino e Freni Terranova. Il Governatore, Maurizio Gibilaro, ha manifestato compiacimento per l’attività del club che ha concorso con le idee che sono divenute realtà a rendere grande il Distretto Sicilia con un lionismo reale e concreto e con la passione e l’impegno a impegnarsi sempre e sempre di più.