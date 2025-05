Messina. Coltiva marijuana in casa, 38enne arrestato dalla Polizia

Gli agenti durante una perquisizione domiciliare hanno sequestrato oltre 2 chili di sostanza stupefacente

MESSINA – Gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato un messinese di 38 anni, colto in flagranza del reato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto al termine di una perquisizione domiciliare a carico del 38enne. Gli agenti avevano infatti individuato nell’abitazione dell’uomo un luogo verosimilmente interessato alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 820 grammi di marijuana, 12 piante di marijuana per un peso di oltre 1,6 chili e vario materiale utilizzato per la coltivazione e per il confezionamento delle singole dosi.

Dopo le formalità di rito, il trentottenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.