Messina. Commissione regionale antimafia, riunione nella sede del Cas - Tempostretto

MESSINA – La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, lunedì 17 alle 11.30 si riunirà nella sede del Consorzio autostrade siciliane (Cas) a Messina. Come annunciato precedentemente, la decisione è scattata dopo le prime audizioni della commissione antimafia volte a fare chiarezza sulla gestione delle procedure d’appalto. A essere sentiti saranno il presidente del Consiglio direttivo del Cas, Filippo Nasca, insieme all’assessore regionale per le Infrastrutture e la mobilità, Alessandro Aricò, e al dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture e della mobilità, Salvatore Lizzio. Al termine delle audizioni, tra le 12.30 e le 13, è previsto un punto stampa nella sede del consorzio, in contrada Scoppo.