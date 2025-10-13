Messina. Conclusa la 14esima Settimana della Sicurezza

Le attività operative si sono estese su tutto il territorio comunale e hanno coinvolto attivamente scuole, Università, uffici pubblici e presidi territoriali

Si è tenuta al Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Messina la cerimonia conclusiva della XIV Settimana della Sicurezza “Messina Risk Sis.Ma 2025”, evento di punta inserito nel contesto della Settimana Nazionale della Protezione Civile 2025. La manifestazione ha chiuso un’intensa serie di esercitazioni e momenti formativi dedicati alla verifica della capacità di risposta del territorio in caso di eventi sismici e di maremoto.

L’edizione di quest’anno ha avuto come scenario una simulazione di terremoto di magnitudo 6.3 Richter, con l’obiettivo di testare in modo approfondito il nuovo Piano di Protezione Civile approvato dalla Giunta Comunale. Le attività operative si sono estese su tutto il territorio comunale e hanno coinvolto attivamente scuole, Università, uffici pubblici e presidi territoriali.

Al termine del confronto e della formazione sui temi della prevenzione e della gestione delle emergenze, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha voluto ringraziare tutti gli attori coinvolti, sottolineando il successo dell’iniziativa e l’importanza della collaborazione civica.

“È stato un importante momento di confronto e formazione sui temi della prevenzione, della sicurezza e della gestione delle emergenze sul territorio cittadino,” ha affermato il sindaco. “Ringrazio l’Assessore Massimo Minutoli, il Direttore dell’esercitazione l’Ingegnere Antonio Rizzo, tutte le istituzioni, i volontari e i cittadini che hanno partecipato e seguito le attività della settimana, con un particolare riconoscimento al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e a tutte le associazioni di volontariato per il costante impegno e la dedizione dimostrata.”

Il sindaco Basile ha poi ribadito la visione strategica dell’Amministrazione, volta a fare della prevenzione un pilastro della vita cittadina.

“Ribadiamo così l’impegno continuo del Comune di Messina nella promozione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della protezione civile, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti, scuole e cittadini per costruire una comunità più resiliente, preparata e attenta alle emergenze.”

La Settimana della Sicurezza 2025 non è stata solo una prova per il Centro Operativo Comunale (COC), ma un banco di prova per l’intera comunità, con esercitazioni di evacuazione e verifica dei danni che hanno interessato decine di istituti scolastici e diverse sedi universitarie, inclusa l’evacuazione simulata di animali dall’Ospedale Veterinario Universitario. L’adesione della città alla campagna nazionale “Io Non Rischio”, con gazebo informativi e attività in piazza, ha ulteriormente consolidato il percorso di conoscenza e consapevolezza sui rischi territoriali, confermando come la sicurezza sia un impegno collettivo che si costruisce giorno dopo giorno.