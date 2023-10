Messina. "Contatto", si presenta il romanzo di Francesca Calapai - Tempostretto

Appuntamento alla Feltrinelli Point domenica 22 ottobre

MESSINA -“Contatto” è un romanzo di Francesca Calapai (nella foto). E si presenta alla Feltrinelli Point di Messina, in via Ghibellina n. 32, domenica 22 ottobre, alle 18. Si confrontano con l’autrice Emanuela Giorgianni, giornalista di Tempostretto e dottoranda di ricerca, e la professoressa Stefania La Manna.

Letture di Patrizia Causarano e Gianni Di Giacomo.

L’autrice, dopo gli studi classici, intraprende il percorso giuridico, specializzandosi in mediazione familiare. Ma la sua passione più grande resta da sempre la scrittura, “la forza delle parole e delle storie che raccontano”, ama sottolineare.

“Fuori da ogni convenzione” è il suo primo romanzo. Con “Contatto”, torna in libreria assieme a una nuova protagonista.

Il romanzo

Ecco la sinossi del romanzo: “Rebecca è una donna forte, determinata, che ha raggiunto ogni traguardo, professionale e non, prefissatosi. Ma Rebecca è anche una donna profondamente sola e irrisolta. Una paura ha segnato il suo percorso di vita, sin da bambina, impedendole di aprirsi agli altri e di capirsi e scoprirsi veramente. La paura di affrontare una parte di se stessa che ha sempre sentito come una maledizione. Ma, quando scappi di fronte alle verità perché scomode, alle volte è la vita stessa che decide per te, o gli incontri che ti riserva. Sarà proprio il “contatto” con gli altri, in modi non sempre convenzionali, che, alla fine, l’aiuterà a capire che quella parte di sé, che ha sempre fortemente rinnegato, condannandosi a una strana forma di solitudine, in realtà non è una maledizione ma un dono unico e arricchente. Un dono, come lo è sempre l’amore, come lo sono sempre la possibilità di aiutare e fare del bene”.