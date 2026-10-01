Messina, contenitore sospetto all’Arsenale

Intervento degli artificieri e dei VdF. Il fusto si è poi rivelato innocuo

Messina – E’ scattato l’allarme bomba nel pomeriggio all’Arsenale militare, fortunatamente rivelatosi poi infondato. A mettere in sicurezza il contenitore sospetto ed effettuare tutte le verifiche sono stati gli artificieri e gli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del fuoco, allertati dal personale della base della Marina Militare.

​Sul grosso fusto di plastica rinvenuto sulla spiaggia, sigillato con nastro americano, c’era scritto “Ciao! Apritemi”.

Allarme ordigno, scatta il protocollo di sicurezza

Gli artificieri, intervenuti in stretta collaborazione con gli operatori specializzati dei Vigili del fuoco, hanno effettuato le valutazioni di competenza. Successivamente all’apertura in sicurezza, il personale specializzato NBCR del Corpo ha verificato l’assenza di rischi chimici, biologici o radiologici.

Cosa hanno trovato i VdF

I controlli hanno verificato che non c’era alcuna contaminazione né la presenza di ordigni o materiali pericolosi all’interno del contenitore, che custodiva piccoli flaconi, bustine e oggetti d’uso comune. L’intervento si è concluso con successo e in totale sicurezza, ripristinando la normalità nell’area e consegnando gli esiti alle autorità competenti.