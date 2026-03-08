Messina. Corso base gratuito d’informatica

Doppio appuntamento 14 e 28 marzo soprattutto per gli over 60

MESSINA – Gli strumenti informatici, l’intelligenza artificiale e l’evoluzione tecnologica: un corso base gratuito per principianti a Messina. A organizzarlo Cittadinanzattiva, Sportello del Cittadino, insieme alla parrocchia S. Matteo (Commissione per la Cultura della Carità), l’Istituto scolastico Antonello da Messina, Cesv (Centro Servizi per il Volontariato), Auser I Sempreverdi e il Club Kiwanis Antonello.

Il corso è rivolto in particolare per gli over sessanta che “hanno desiderio di apprendere l’uso degli strumenti informatici, dei social, dell’IA (Intelligenza Artificiale) e della cyber sicurezza”, si legge nella presentazione. Dopo la lezione il 7 marzo con il docente Fabio Curatolo, gli altri due incontri si terranno sabato 14 e 28 marzo presso l’Istituto Antonello da Messina (Viale Giostra), sempre con inizio alle ore 9.30, con il professore Antonio Consolo.

“Si ringrazia la dirigente scolastica dell’Istituto Antonello, Daniele Pistorino, e i docenti per la loro pronta disponibilità”, sottolineano gli organizzatori.

L’immagine è di repertorio, legata a un’iniziativa Auser.