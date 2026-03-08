 Messina. Corso base gratuito d'informatica

Messina. Corso base gratuito d’informatica

Redazione

Messina. Corso base gratuito d’informatica

domenica 08 Marzo 2026 - 11:45

Doppio appuntamento 14 e 28 marzo soprattutto per gli over 60

MESSINA – Gli strumenti informatici, l’intelligenza artificiale e l’evoluzione tecnologica: un corso base gratuito per principianti a Messina. A organizzarlo Cittadinanzattiva, Sportello del Cittadino, insieme alla parrocchia S. Matteo (Commissione per la Cultura della Carità), l’Istituto scolastico Antonello da Messina, Cesv (Centro Servizi per il Volontariato), Auser I Sempreverdi e il Club Kiwanis Antonello.

Il corso è rivolto in particolare per gli over sessanta che “hanno desiderio di apprendere l’uso degli strumenti informatici, dei social, dell’IA (Intelligenza Artificiale) e della cyber sicurezza”, si legge nella presentazione. Dopo la lezione il 7 marzo con il docente Fabio Curatolo, gli altri due incontri si terranno sabato 14 e 28 marzo presso l’Istituto Antonello da Messina (Viale Giostra), sempre con inizio alle ore 9.30, con il professore Antonio Consolo.
“Si ringrazia la dirigente scolastica dell’Istituto Antonello, Daniele Pistorino, e i docenti per la loro pronta disponibilità”, sottolineano gli organizzatori.

L’immagine è di repertorio, legata a un’iniziativa Auser.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Iran e caro carburanti. Rialzi record in Sicilia, Gdf in azione
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED