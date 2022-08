Messina. Cortile Teatro Festival, rinviato lo spettacolo "Minima mente blu" - Tempostretto

Scritto e diretto da Auretta Sterrantino, andrà in scena il 17 settembre

MESSINA – “Minima mente blu”: lo spettacolo scritto e diretto da Auretta Sterrantino e interpretato da Laura Messina andrà in scena il 17 settembre. La prima assoluta di “Minima mente blu”, in programma in precedenza stasera nell’Area Iris, nell’ambito del Cortile Teatro Festival, è stato rinviato al 17 settembre, a causa del Covid-19, che ha colpito un componente della compagnia.

Lo spettacolo è prodotto da QA-Quasianonima.

Il progetto

Il Cortile Teatro Festival nasce da un’idea di Roberto Zorn Bonaventura (nella foto), direttore artistico, e da Giuseppe Giamboi. Il Castello di Sancio Panza organizza il Festival con la collaborazione di Umberto Parlagreco, Francesco Reitano, del ristorante ‘A Cucchiara, di Nutrimenti Terrestri, della Multisala Iris, del Lido Horcynus Orca, della Tenuta Rasocolmo e con il sostegno di Latitudini, rete di drammaturgia siciliana, e di Caronte-Tourist.

Il Festival aderisce ad Arcipelago, la rete di Festival Siciliani. Info e prenotazioni: 3487967879.

Articoli correlati