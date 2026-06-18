Messina. Cresce l’attesa per Eros Ramazzotti, tutte le info

Sabato 20 giugno l'atteso concerto, la scaletta e la viabilità

Messina – Dopo il grande successo delle date sold out negli stadi di Milano, Napoli e Roma, Eros Ramazzotti il 20 giugno si esibirà allo stadio Franco Scoglio. Un palco pensato per valorizzare il live e azzerare la distanza col pubblico, cinque maxi schermi e luci e colori ad animare una struttura di 480 mq, cuore pulsante di uno spettacolo pensato ad hoc per gli stadi e ancora più coinvolgente.

Eros Ramazzotti, la scaletta del concerto

Due ore ininterrotte di show porteranno gli spettatori in un viaggio musicale che ha unito i successi senza tempo di Eros, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall’ultimo album Una Storia Importante / Una Historia Importante. La scaletta sarà un mosaico perfetto di hit, capace di far cantare all’unisono il pubblico dall’inizio alla fine, in un crescendo di ritmo e sentimento che non ha lasciato spazio a pause. Ad accompagnare Eros sul palco una band d’eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Come arrivare allo stadio Franco Scoglio

In occasione del concerto di Eros Ramazzotti dalle 12 alle 20 del 20 sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, sul lato ovest della carreggiata ovest di viale della Libertà, per un tratto di circa 100 metri a sud della Scalinata Ringo. L’area sarà riservata alla fermata degli autobus ATM impiegati nel servizio speciale di collegamento con lo Stadio Franco Scoglio. Limitata la circolazione sulla tangenziale autostradale, in particolare: svincolo di San Filippo chiuso al traffico delle rampe in uscita dalle 17.30 del 20 giugno 2026 e fino a cessate esigenze, per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni di marcia. I pullman diretti al concerto di Eros Ramazzotti dovranno obbligatoriamente utilizzare lo svincolo di Gazzi. Medesima limitazione in senso contrario; in questo caso i pullman diretti al concerto di Geolier saranno obbligati a uscire allo svincolo di Gazzi.