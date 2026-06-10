Il tour negli stadi di Ramazzotti ha preso il via da San Siro, tra 10 giorni tappa a Messina

Il racconto dello show che il 20 giugno arriverà allo stadio "Franco Scoglio"

Una notte magica, un’energia travolgente e uno stadio gremito hanno dato il benvenuto a San Siro ad Eros Ramazzotti, al via con il suo viaggio nei principali stadi italiani mentre il tour mondiale continua a collezionare numeri da record: 7 date negli stadi italiani con oltre 260.000 spettatori e oltre 70 show nei palasport di oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America latina con oltre 550.000 spettatori.

Un concerto dalla produzione internazionale ha preso forma attorno a un palco pensato per valorizzare al massimo la dimensione live con due passerelle che si aprono verso il pubblico per azzerare la distanza. Cinque maxi schermi hanno regalato suggestioni per ogni brano animando con luci e colori una struttura di 480 mq, cuore pulsante di uno spettacolo pensato ad hoc per gli stadi e ancora più coinvolgente. Il 20 giugno Eros Ramazzotti è atteso a Messina per un concerto allo stadio “Franco Scoglio”.

Uno show lungo due ore

Due ore ininterrotte di show hanno portato gli spettatori in un viaggio musicale che ha unito i successi senza tempo di Eros, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall’ultimo album Una Storia Importante / Una Historia Importante. La scaletta si è rivelata un mosaico perfetto di hit, capace di far cantare all’unisono 51.000 voci dall’inizio alla fine, in un crescendo di ritmo e sentimento che non ha lasciato spazio a pause.

Centrale il messaggio di pace e speranza che Ramazzotti lancia più volte dal palco – “L’amore e la pace sono le cose più importanti in questa vita”, “Pace una certezza universale” – e affida anche a un video che accompagna Se bastasse una canzone dove Accoglienza, Tolleranza e Rispetto sono alcune delle parole che compongono un albero che avvolge il mondo. Tra i momenti più intensi dello show c’è Musica è, mentre sullo sfondo si susseguono immagini che richiamano il pianeta terra ecambiamento climatico, in un crescendo di musica ed emozioni.

Ramazzotti ha raccontato dal palco tutta la sua storia musicale e personale (sugli schermi anche le immagini della periferia da dove proviene e frame più intimi con la figlia Aurora e il nipote Cesare) accendendo il pubblico, italiano e straniero, che ha risposto con una coreografia che ha abbracciato tutto lo stadio per celebrare l’anniversario dei quarant’anni di Una storia importante.

Gli ospiti: Giorgia, Elisa e Max Pezzali

A rendere ancora più unica la notte di Milano sono stati tre grandi amici e colleghi che, sul palco con Eros, hanno regalato momenti unici e irripetibili. Una combinazione perfetta di tecnica ed eleganza ha preso vita grazie al duetto con Giorgia su Quanto amore sei, un duetto magistrale che ha fatto vibrare l’intero stadio. L’energia pop più travolgente ha invece infiammato San Siro con l’arrivo di Max Pezzali: un incontro che ha trasformato lo stadio in una gigantesca festa sulle note di Come nei film. L’emozione si è fatta intima quando Elisa ha unito la sua straordinaria sensibilità vocale a quella di Ramazzotti sulle note di Buona stella, regalando una performance di pura poesia sospesa nel tempo.

La band e i prossimi appuntamenti

Ad accompagnare Eros sul palco una band d’eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Il tour proseguirà il 13 giugno a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, il 16 giugno a Roma allo Stadio Olimpico, il 20 giugno a Messina allo Stadio Franco Scoglio, il 23 giugno a Bari allo Stadio San Nicola e terminerà il 27 giugno a Torino all’Allianz Stadium.

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