Messina, “crisi idrica permanente nei quartieri della III Municipalità”

Il presidente Cacciotto sollecita le istituzioni a un incontro urgente e fa l'elenco dei villaggi in sofferenza

MESSINA – “Siamo senz’acqua”. Una nuova segnalazione di una cittadina: “Da ieri manca l’acqua al Villaggio Aldisio e ancora non è stata ripristinata. Anche la scorta del serbatoio è finita e in casa ci sono una persona anziana e un bambino di 4 anni. Come bisogna fare?”. Nel frattempo, il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, chiede un incontro urgente alla prefetta Di Stani, al sindaco Basile, all’assessore Caminiti, al neo presidente dell’Amam e al direttore generale Puccio proprio sulla “crisi idrica permanente in diversi villaggi e quartieri della Terza Municipalità del Comune di Messina. Chiedo che la prefetta si faccia promotrice del confronto”.

Scrive Cacciotto, esponente di Fratelli d’Italia: “Bassa pressione idrica, acqua sporca, interruzione idrica improvvisa, limitata erogazione idrica di pochissime ore sono diventati problemi non più accettabili e sostenibili dai cittadini. Villaggio Aldisio, Quartiere Lombardo – Americano, Fondo Fucile, Catarratti, Valle degli Angeli, Mangialupi, Gazzi, Villaggio Santo, Provinciale, Gescal, San Giovannello, Case Gialle, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono zone in gravissima crisi idrica. Anche la comunicazione sulle problematiche idriche è spesso lacunosa o mancante”.

Articoli correlati