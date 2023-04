Messina, da stasera Nancy Brilli al teatro Vittorio con Manola - Tempostretto

L'attrice e Chiara Noschese interpretano le due gemelle diverse di Margaret Mazzantini. Fino al 16 aprile

MESSINA – Il teatro Vittorio Emanuele da stasera offre il palco a la “Manola” di Margaret Mazzantini interpretata da Nancy Brilli e Chiara Noschese. Diretto da Leo Muscato, il testo della Mazzantini mette in scena il femminile a dialogo con se stesso attraverso l’espediente scenico del confronto-scontro con due sorelle e il loro dialogo con una “chiaroveggente”, Manola appunto.

Nate a pochi secondi di distanza ma in due giorni diversi, Anemone e Ortensia non potrebbero essere più diverse: la prima sensuale e irriverente, la seconda è una creatura notturna e rabbiosa, in costante ricerca di rivalsa. Alla fine saranno gli equivoci scatenati dal gioco “Nei panni di mia sorella” a permettere a entrambe di riconciliarsi, con se stesse e con l’altra.

In scena al teatro Vittorio Emanuele con le consuete turnazioni: venerdì 14 e sabato 15 aprile alle 21, domenica 16 aprile alle 17.