Messina. Dal 3 al 5 ottobre “Oktoberfest” a Villa Dante

Redazione

martedì 23 Settembre 2025 - 12:00

Casette del gusto, birra, tornei, attività per bambini e musica dal vivo

Cibo di strada, sport e spettacolo. Dal 3 al 5 ottobre Villa Dante ospiterà l'”Oktoberfest Messinese”.

L’evento, organizzato dalla Ma Pro Eventi e Servizi, sostenuto dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda Messina Social City, e in collaborazione con Csain Sicilia, prevede attività sportive, animazione e spettacoli per bambini, area gonfiabili, hobbisti, musica dal vivo, 15 casette del cibo, birra con degustazioni dei prodotti in linea con l’Oktoberfest ed un punto ristoro.

Dal 3 al 5 ottobre prossimi Villa Dante si trasformerà in un grande villaggio del gusto, dello sport, della musica e dello spettacolo con l’Oktoberfest Messinese. L’acquisto dei token sarà possibile alle casse.

Dopo il taglio del nastro fissato venerdì 3 ottobre, alle ore 17, prenderanno il via tutte le attività illustrate nel programma per vivere l’esperienza bavarese nelle diverse aree della Villa.

