Messina. Danneggiata la condotta idrica che serve l’area di Camaro San Paolo

I danni sono stati provocati dalla ditta che sta eseguendo i lavori per il risanamento. Distribuzione interrotta per le prossime 4 ore

MESSINA – Nell’ambito di lavori per il risanamento dalle baraccopoli, la ditta che sta eseguendo gli interventi ha danneggiato il tratto di condotta che da pozzo Scordo serve l’area di Camaro San Paolo.

Amam fa sapere che le squadre sono già sul posto ed hanno avviato con tempestività i lavori di riparazione della condotta idrica, al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Pertanto la distribuzione in località Camaro San Paolo sarà interrotta per le prossime 4 ore.

(foto di repertorio)