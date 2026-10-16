Messina. Danni alla condotta idrica durante lavori Enel, meno acqua in via Cesare Battisti

L'Amam preannuncia che chiederà risarcimento

A causa di una ripetuta errata manovra durante l’esecuzione di interventi sulla rete elettrica in via Cesare Battisti, una ditta incaricata da e-Distribuzione ha tranciato, nuovamente, la condotta terziaria che serve il centro città (tra viale Europa, via Industriale e via Tommaso Cannizzaro). L’impatto ha provocato l’immediato allagamento della sede stradale e l’interruzione del servizio idrico.

A causa dell’entità del danno, si prevedono ripercussioni sulla regolare distribuzione idrica nell’intera giornata di oggi, venerdì 16 ottobre, in tutto il centro città. I tecnici di AMAM sono immediatamente intervenuti sul posto per limitare i danni e seguire la riparazione, che comporterà il protrarsi dei lavori sino a tardo pomeriggio.

AMAM sottolinea che si tratta dell’ennesimo incidente evitabile ai danni delle reti idriche, provocato dalla totale assenza di una preventiva pianificazione e concertazione con i tecnici del gestore del servizio da parte di chi esegue interventi nel sottosuolo cittadino senza adeguata accortezza, compromettendo la funzionalità di infrastrutture critiche e recando disagio all’utenza di un servizio pubblico locale essenziale. Per questo, AMAM ha già intrapreso azioni a tutela anche risarcitoria per i disagi evitabili e i danni patiti dall’utenza e dalla stessa società, costretta a distogliere risorse impegnate nella gestione ordinaria del servizio.

Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza è sempre possibile contattare AMAM al numero 090 3687711, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.