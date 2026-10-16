 Messina. Danni alla condotta idrica durante lavori Enel, meno acqua in via Cesare Battisti

Messina. Danni alla condotta idrica durante lavori Enel, meno acqua in via Cesare Battisti

Redazione

Messina. Danni alla condotta idrica durante lavori Enel, meno acqua in via Cesare Battisti

venerdì 16 Ottobre 2026 - 14:30

L'Amam preannuncia che chiederà risarcimento

A causa di una ripetuta errata manovra durante l’esecuzione di interventi sulla rete elettrica in via Cesare Battisti, una ditta incaricata da e-Distribuzione ha tranciato, nuovamente, la condotta terziaria che serve il centro città (tra viale Europa, via Industriale e via Tommaso Cannizzaro). L’impatto ha provocato l’immediato allagamento della sede stradale e l’interruzione del servizio idrico.

A causa dell’entità del danno, si prevedono ripercussioni sulla regolare distribuzione idrica nell’intera giornata di oggi, venerdì 16 ottobre, in tutto il centro città. I tecnici di AMAM sono immediatamente intervenuti sul posto per limitare i danni e seguire la riparazione, che comporterà il protrarsi dei lavori sino a tardo pomeriggio.

AMAM sottolinea che si tratta dell’ennesimo incidente evitabile ai danni delle reti idriche, provocato dalla totale assenza di una preventiva pianificazione e concertazione con i tecnici del gestore del servizio da parte di chi esegue interventi nel sottosuolo cittadino senza adeguata accortezza, compromettendo la funzionalità di infrastrutture critiche e recando disagio all’utenza di un servizio pubblico locale essenziale. Per questo, AMAM ha già intrapreso azioni a tutela anche risarcitoria per i disagi evitabili e i danni patiti dall’utenza e dalla stessa società, costretta a distogliere risorse impegnate nella gestione ordinaria del servizio.

Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza è sempre possibile contattare AMAM al numero 090 3687711, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

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