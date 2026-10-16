«Riappropriamoci del nostro futuro»: la voce degli studenti in piazza a Messina VIDEO

Stamattina protesta degli istituti superiori. In primo piano i problemi delle strutture scolastiche e delle risorse economiche

Messina – Una mobilitazione partita dai banchi di scuola per chiedere certezze sul domani, investimenti concreti nell’istruzione e risposte rapide all’emergenza edilizia che sta colpendo gli istituti cittadini. Si è svolto a Messina il corteo studentesco intitolato «Riappropriamoci del nostro futuro», un’iniziativa che ha visto la partecipazione e il coordinamento di diversi licei e istituti superiori del territorio.

A tracciare il bilancio e il senso della protesta è Giacomo Warm, studente della 5ª E e rappresentante d’istituto del liceo scientifico Archimede per la lista Eureka!: «I motivi che ci hanno spinto a scendere in piazza sono molteplici – spiega Warm –. Al sud le opportunità per noi giovani continuano a essere sensibilmente inferiori rispetto al Nord o al resto d’Europa. Vogliamo puntare sulla crescita della nostra città e pretendiamo che le risorse economiche vengano destinate in modo adeguato all’istruzione pubblica».

Tra i nodi centrali della protesta spicca la grave situazione delle strutture scolastiche cittadine. Un messaggio di forte solidarietà è stato rivolto in particolare agli studenti del liceo Seguenza, alle prese con disagi legati ai cantieri in corso, problemi di igiene e la frammentazione delle classi tra la sede centrale e le Ancelle Riparatrici. Una condizione di dispersione logistica che presto interesserà anche lo stesso Archimede, già suddiviso su più plessi: «Ci ritroveremo con due scuole costrette a dividersi gli spazi, con pesanti disagi per l’organizzazione delle lezioni, per gli spostamenti dei docenti e per gli studenti».

Warm ha tenuto doveroso citare i nomi di alcuni dei promotori della mobilitazione, nonché compagni di lista, Pahalawattage Don Anuhas Nethma e Giorgio Bensaia.

In conclusione, Giacomo Warm esprime un forte auspicio affinché «questa rivolta non resti un episodio isolato, ma possa tradursi in risultati concreti e tangibili per l’intera comunità studentesca e per la cittadinanza, aprendo la strada a un reale cambiamento per la scuola e per il territorio messinese».