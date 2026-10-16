Non c’è pace per chi vola: traffico aereo in tilt in tutta Italia per un guasto

Voli cancellati o in forte ritardo in tutto il Paese. Velivoli fermi anche a Palermo e Catania

ROMA – Non c’è davvero pace per chi vola in Italia. A causa di un guasto, che ha causato non poche anomalie nella rete di trasmissione dati, il traffico aereo è in tilt in tutto il Paese da stamattina. L’Enav, Ente Nazionale di Assistenza al Volo, ha comunicato di avere attualmente una capacità di gestione dei flussi ridotta al 50%.

In una nota, Enav ha spiegato: “A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano”.

Un problema non da poco che interessa anche i passeggeri in partenza o in arrivo dalla Sicilia. L’Aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo ha cancellato ben 15 voli previsti nell’arco della mattinata. Sui social decine di passeggeri hanno segnalato ritardi anche allo scalo “Vincenzo Bellini” di Fontanarossa-Catania, con lunghe attese a bordo dei mezzi e partenze bloccate.