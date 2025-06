Messina. “Degrado in spiaggia tra S. Margherita e Galati”

Incivili abbandonano di tutti. Serve un intervento di pulizia straordinaria

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare una situazione di degrado, in un tratto di spiaggia al confine tra Santa Margherita e Galati Marina, che persiste da qualche anno e continua a peggiorare nel tempo a causa di incivili che gettano di tutto. Vi sono barche rotte (un paio), carrelli per il trasporto di barche in ferro tutti marci, un barcone. Il tutto abbandonato da anni, insieme a immondizia, mobili e altro. Allego qualche foto della situazione attuale”.