Messina dice addio a Franco Toscano, storico barman: è stato l’inventore del Saigon

È stato dagli anni '80 un punto di riferimento del settore. In molti lo hanno ricordato sui social nel giorno della sua scomparsa

MESSINA – È morto oggi Franco Toscano, storico barman messinese conosciuto per aver reinventato l’aperitivo pomeridiano, diventato quasi un culto. Toscano, che ha lavorato decenni al fianco di diverse generazioni di barman e clienti, è noto per aver ideato il Saigon, cocktail che poi si è diffuso in città e non solo. In molti lo hanno ricordato sui social network, con foto dietro al bancone del Ritrovo Lombardo, iconico luogo per moltissimi cittadini. Messina dice addio a uno dei suoi maestri, un punto di riferimento del settore fin dagli anni ’80.

Maurizio Presente: “Era il nostro Pizzul. E incarnava la storia della movida e dei cocktail a Messina”

Lo ricorda così il deejay Maurizio Presente su Facebook: “Non basterebbero le righe disponibili su Facebook per scrivere un post all’altezza del personaggio. La storia della città, allo stesso tempo la storia della movida e dei cocktail in particolare. Franco Toscano non usava colini né altro, era la sua manona a miscelare sapientemente tutto. Inventore di un genere, di un mood, di una tendenza. Il suo Martini Cocktail era leggendario, quando ancora i Gin in voga era i vecchi classici: Gordon, Tanqueray, Beefeater, Bombay. Il mio primo aperitivo lo preparò lui, uscivamo da ragazzini dalla messa di San Clemente, la domenica mattina e ci fiondavamo al bar Lombardo, un tempo si chiamava cosi’, successivamente si chiamo’ Ritrovo. Franco fu il primo storico barman messinese a sbarcare nella movida taorminese. Ai tempi il locale “giusto” era il Mashiba, a Giardini Naxos”.

Continua Presenti: “L’invenzione del celeberrimo Saigon, le sue patatine sempre fragranti, la piazza con poche cose da mangiare pur se ottime, perche’ lì si beveva innanzitutto, e molto bene soprattutto. Che bevi? Era questa la frase entrando al suo locale, altrimenti avrebbe aperto un ristorante se avesse dovuto chiedere che mangi. Nel 2013 mi onorò di ripartecipare, e dopo tanti anni, ad una serata live disco al Klu, dove lo chiamai per un evento del tutto speciale; il format lo chiamai From Ikebana to Cabana, proprio per ricordare fasti e ricordi di una movida che fu. E la consolle la condivisi con un altro amico purtroppo scomparso: Enzo Russo. Che dire…Franco… Sei stato una leggenda, un esempio, un faro, un amico. Ti ho voluto sinceramente bene. Simpaticamente era detto anche Bruno Pizzul, per la somiglianza fisica col notissimo telecronista televisivo, era un modo per dimostrargli affetto alla messinese. Fai bere tutti mi raccomando in cielo, e alla grandissima come era da tuo stile”.