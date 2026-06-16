 Messina. Diploma alla memoria di Rosalba Tedesco, uccisa dal marito 40 anni fa

Messina. Diploma alla memoria di Rosalba Tedesco, uccisa dal marito 40 anni fa

Redazione

Messina. Diploma alla memoria di Rosalba Tedesco, uccisa dal marito 40 anni fa

martedì 16 Giugno 2026 - 10:13

Era presente la figlia, la professoressa Giovanna Carile

Si è svolta ieri mattina, nell’Aula Magna del Liceo Artistico Statale “Ernesto Basile” di Messina, la cerimonia di conferimento e consegna alla memoria del diploma dedicato a Rosalba Tedesco, alla presenza della figlia, la prof.ssa Giovanna Cardile.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, istituzionali e scolastiche. Presenti la viceprefetta vicaria di Messina Cettina Pennisi, il sindaco Federico Basile, la rettrice dell’Università degli Studi di Messina Giovanna Spatari, la procuratrice aggiunta Assunta Musella, dirigenti scolastici e rappresentanti delle forze dell’ordine. Hanno partecipato inoltre Maria Andaloro, fondatrice dell’associazione Posto Occupato, e Patrizia Schiarizza, presidente dell’Associazione Giardino Segreto. Nel corso della mattinata è stato letto un messaggio del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia e sottolineare il valore della memoria e dell’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne.

All’iniziativa ha preso parte anche la deputata regionale Ersilia Saverino, da tempo impegnata sui temi della tutela delle donne e del sostegno agli orfani di femminicidio.

“Il diploma alla memoria di Rosalba Tedesco è un gesto che restituisce dignità a una storia segnata dalla violenza e ci richiama a una responsabilità collettiva: non dimenticare e agire. La forza di Giovanna Cardile, che ha trasformato il dolore in impegno civile, dimostra che la memoria può diventare testimonianza e cambiamento”, ha dichiarato Ersilia Saverino.

“Le istituzioni hanno il dovere di sostenere concretamente gli orfani di femminicidio, come ho provato a fare con l’approvazione all’Ars della norma che riconosce un contributo agli orfani di femminicidio. Perché dietro ogni donna uccisa ci sono figli e figlie che non possono essere lasciati soli”, ha aggiunto la deputata regionale.

Nel corso della cerimonia è intervenuta anche Giovanna Cardile, figlia di Rosalba Tedesco, che ha affidato a un messaggio intenso il significato personale e collettivo del riconoscimento ricevuto.

“Oggi è stata una mattinata che porterò per sempre nel cuore. Ho ricevuto il Diploma alla Memoria dedicato a mia madre, Rosalba Tedesco, la prima donna vittima di femminicidio a ottenere questo importante riconoscimento. Per me non rappresenta soltanto un attestato istituzionale, ma un simbolo di riscatto, memoria e affermazione dell’indipendenza culturale, economica e sociale delle donne. È il riconoscimento di una battaglia che riguarda tutte e tutti: quella per la libertà, la dignità e il rispetto. Il ricordo di mia madre continua a vivere anche attraverso gesti come questo, che trasformano il dolore in consapevolezza e impegno. Che ogni donna possa essere sempre libera di scegliere la propria strada, di costruire il proprio futuro e di inseguire i propri sogni senza paura, senza condizionamenti e senza dover rinunciare a ciò che è”, ha concluso Cardile.

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