Messina. Divieti allo stadio per bevande e bottiglie. Agli abbonati un ingresso dedicato - Tempostretto

Il divieto riguarda sia le bevande alcoliche superiori al 5%, ma anche l'introduzione di lattine, bottiglie di vetro o di plastica col tappo

MESSINA – Arrivano altri provvedimenti dal Comune di Messina, dopo le indicazioni sulla viabilità, riguardo alle partite del Messina che si svolgeranno in casa. Per motivi di ordine e sicurezza ed a tutela della incolumità pubblica nell’ordinanza sindacale del 19 settembre è stato disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita o somministrazione di bevande o ancora divieto di vendere prodotti in lattine o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo, di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale, nonché l’uso di spray al peperoncino all’interno dello stadio “Franco Scoglio” e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio del Campionato nazionale di calcio Serie C che si terranno durante la stagione calcistica 2023-2024. Questo divieto sarà in vigore da 3 ore prima e 2 ore dopo lo svolgimento di ciascun incontro calcistico.

Il medesimo divieto è valevole anche per i titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe all’impianto sportivo, i quali sono tenuti a disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche a partire, da 3 ore prima a 2 ore dopo, lo svolgimento di ogni incontro calcistico in calendario per la stagione 2023-2024. Il provvedimento ordina altresì, che la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso. Infine, gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica devono procedere alla preventiva apertura ed asportazione dei tappi degli stessi contenitori. Pertanto, i titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione della suddetta ordinanza sindacale. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Abbonati a quota 1125

Avvisati gli addetti alla vendita e avvisati anche gli spettatori. Attese già più di 800 persone allo stadio Franco Scoglio per l’esordio casalingo contro la Turris di domani pomeriggio, numero che possiamo svelarvi dalla quota abbonati che a martedì mattina era stimata dalla società intorno a 850, mentre la sera si sono superati i mille, 1125 ufficiali. Per loro la società ha riservato un ingresso dedicato. Sarà sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità.

Altri sicuri presenti saranno gli studenti della scuola Minutoli. In occasione dell’accordo tra presidente Sciotto e provveditore agli studi, oltre agli sconti riservati agli studenti annunciati, si è deciso di invitare per ogni partita interna del Messina una istituzione scolastica, si inizia giovedì con la scuola superiore Minutoli. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 16:30.

Diversamente abili allo stadio

La società Acr Messina fa poi sapere che per quanto riguarda i soggetti diversamente abili l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Le automobili, d’intesa con il Comune di Messina che si sta occupando della realizzazione degli stalli riservati ai diversamente abili, potranno posteggiare in prossimità dell’ingresso della Tribuna Centrale, in corrispondenza del perimetro sottostante lo svincolo autostradale, al fine di facilitare l’accesso allo stadio.

Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia). Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it