Messina. Domani raccolta sangue all'ospedale Piemonte, l'invito a donare - Tempostretto

Iniziativa organizzata da Irccs, Avis e Assostampa

Irccs Bonino Pulejo, Avis e Assostampa organizzano una raccolta sangue sabato 27 maggio, dalle 8 alle 12.30, all’ospedale Piemonte.

“La donazione del sangue – ha ricordato il sindaco Federico Basile – purtroppo è un’emergenza permanente e costante. L’Amministrazione comunale in questi anni ha dimostrato sempre di essere particolarmente sensibile a questa tematica attraverso iniziative come quella di ‘Dona a ME’ e altri appuntamenti per creare una campagna non soltanto informativa, ma concreta e continuativa nel tempo. Mi rivolgo all’intera cittadinanza e soprattutto ai giovani per diffondere e condividere, come nel caso della donazione, stili di vita sani e comportamenti virtuosi, utili alla collettività”.

L’assessora Alessandra Calafiore ha evidenziato come “la donazione, oltre ad essere una risposta volontaria all’emergenza sanitaria, è portatrice anche di un bagaglio di valori che si riflettono sulla salute dei nostri concittadini. Messina cresce e si distingue anche attraverso una cittadinanza attiva. L’Amministrazione comunale è parte di una rete che ogni giorno vive il problema della donazione del sangue e ancora di più nell’imminente periodo estivo, quando si registra una diminuzione del numero dei donatori abituali a fronte delle medesime necessità del resto dell’anno. Rivolgo il mio pensiero ai talassemici, per i quali è fondamentale una sacca di sangue per una vita dignitosa”.

L’appello, lanciato da Salvatore Leonardi e Lorenza Mazzeo, rispettivamente direttore dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione e referente locale del procurement e della donazione dell’Irccs Bonino Pulejo, è stato accolto dall’Amministrazione comunale e dall’Assostampa attraverso il segretario provinciale Sergio Magazzù, con l’obiettivo di dare la propria disponibilità ancora una volta al servizio dei cittadini, non solo con l’informazione e la sensibilizzazione, ma attraverso quel grande gesto di solidarietà che è la donazione del sangue. Il settore amministrativo e sanitario dell’Ospedale Piemonte, nel ricordare le modalità di donazione, ha rafforzato il messaggio di solidarietà mirato a coinvolgere la cittadinanza verso un gesto semplice e gratuito che molto spesso segna il confine tra la vita e la morte.